Clubul spaniol Real Madrid se menţine pe primul loc ca cea mai valoroasă marcă din fotbalul mondial, pentru al doilea an consecutiv, după ce a înregistrat o creştere de 14%, ajungând la 1,9 miliarde de euro, potrivit unui raport publicat joi de firma de consultanţă Brand Finance, informează EFE.



Marea rivală a madrilenilor, FC Barcelona, care a cucerit titlul de campioană a Spaniei în sezonul trecut, a urcat pe locul secund, cu o creştere de 11%, ajungând la 1,7 miliarde de euro.



Conform raportului intitulat "Football 50 2025", care îşi propune să dezvăluie valoarea totală a mărcilor celor mai importante 50 de cluburi de fotbal din lume, cei doi "granzi" ai fotbalului spaniol au obţinut cel mai ridicat rating posibil în ceea ce priveşte puterea mărcii (AAA+), alături de alte patru branduri din Premier League, consolidându-şi poziţia de lideri globali nu numai din punct de vedere sportiv, ci şi comercial şi mediatic.

Real Madrid rămâne lider



Real Madrid şi-a menţinut poziţia de lider în ciuda faptului că a terminat sezonul fără a câştiga niciun trofeu major pentru prima dată din 2021. Nu este doar cea mai valoroasă marcă fotbalistică din lume, ci şi cel mai puternic brand de club şi cel cu cea mai mare valoare comercială.



La rândul său, FC Barcelona a urcat în clasament la capătul unui sezon solid în care a câştigat trei competiţii interne - Supercupa Spaniei, Cupa Regelui şi La Liga.



Barca a ocupat locul secund şi a depăşit echipa engleză Manchester City, clasată pe locul trei, fiind ''pentru prima dată din 2021 când cluburile spaniole ocupă primele două locuri în clasamentul mondial", detaliază raportul.



"Real Madrid şi FC Barcelona domină, reprezentând împreună 70% din valoarea combinată a tuturor cluburilor din La Liga (5,2 miliarde de euro)", potrivit raportului.



Retrogradarea lui Manchester City pe locul al treilea se datorează scăderii valorii mărcii sale cu 11%, ajungând la 1,4 miliarde de euro, după ce echipa pregătită de Pep Guardiola a terminat pe locul trei în Premier League şi a fost eliminată prematur din Liga Campionilor, în ciuda faptului că reuşise să câştige o sumă substanţială între 2020 şi 2024.



În mod similar, valoarea mărcii clubului Paris Saint-Germain (PSG) a crescut cu 13% (1,4 miliarde de euro), permiţându-i să urce două locuri şi să intre Top 5, devansându-le pe Bayern München (1,3 miliarde de euro) şi Manchester United (1,2 miliarde de euro), în timp ce locul al patrulea este ocupat de FC Liverpool, campioana en titre a Angliei.



PSG datorează această ascensiune faptului că a reuşit o triplă istorică în sezonul trecut, cucerind în premieră Liga Campionilor, după ce reuşise să-şi adjudece titlul în Ligue 1 şi Cupa Franţei.

