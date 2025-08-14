Marți, 19 august, cu începere de la ora 12:00, la Casa Fotbalului va avea loc tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României, ediția 2025-2026.
Federația Română de Fotbal a făcut pe site-ul oficial următoarele precizări:
”În această fază a competiției vor evolua:
21 de câștigătoare ale duelurilor din Turul 3;
3 participante în Liga 2 Casa Pariurilor, 2025-2026, care nu au intrat în competiție în tururile anterioare: Politehnica Iași, Sepsi OSK, Steaua București;
4 echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului SuperLigii 2024-2025: ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani;
2 echipe care au promovat direct în SuperLigă, 2025-2026: CFC Argeș, AFK Csikszereda;
2 câștigătoare ale barajului de menținere/promovare în SuperLigă, 2025-2026: Metaloglobus București, Unirea Slobozia
Cele 8 echipe din prima ligă (ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani, Unirea Slobozia, Metaloglobus, CFC Argeș, AFK Csikszereda) care vor evolua în această fază a Cupei României Betano vor fi în urna A, iar celelalte 24 vor fi în urna B. La tragerea la sorți, echipele din urna A vor fi grupate cu echipele din urna B (8 jocuri), urmând ca restul de 16 echipe din urna B să fie grupate între ele (8 jocuri)”.
Lista echipelor din ligile inferioare (Liga 2 și Liga 3) calificate din turul 3 în play-off
CSC Dumbrăvița
Șoimii Gura Humorului
Sporting Liești
Agricola Borcea
CS Afumați
FC Voluntari
Metalul Buzău
CSM Slatina
Vulturii Fărcășești
AFC Câmpulung Muscel
Unirea Alba Iulia
Corvinul Hunedoara
Sănătatea Cluj
Gloria Bistrița
CSM Olimpia Satu Mare
Concordia Chiajna
FC Bacău SAU Ceahlăul Piatra Neamț (ultimul meci din turul 3 al Cupei se joacă azi, de la ora 17:30)
FCSB, Dinamo sau Rapid, direct în grupe
Astfel, cele opt echipe din Superligă care vor intra DIRECT în faza grupelor Cupei României sunt:
FCSB
CFR Cluj
Universitatea Craiova
U Cluj
Rapid
Dinamo
FC Hermannstadt
Oțelul Galați
Programul Cupei României
Play-off: 27 august 2025
Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
Sferturi de finală: 4 martie 2026
Semifinale: 22 aprilie 2026
Finala: 13 mai 2026
Info: FRF