Marți, 19 august, cu începere de la ora 12:00, la Casa Fotbalului va avea loc tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României, ediția 2025-2026.

Federația Română de Fotbal a făcut pe site-ul oficial următoarele precizări:

”În această fază a competiției vor evolua:

21 de câștigătoare ale duelurilor din Turul 3;

3 participante în Liga 2 Casa Pariurilor, 2025-2026, care nu au intrat în competiție în tururile anterioare: Politehnica Iași, Sepsi OSK, Steaua București;

4 echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului SuperLigii 2024-2025: ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani;

2 echipe care au promovat direct în SuperLigă, 2025-2026: CFC Argeș, AFK Csikszereda;

2 câștigătoare ale barajului de menținere/promovare în SuperLigă, 2025-2026: Metaloglobus București, Unirea Slobozia

Cele 8 echipe din prima ligă (ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani, Unirea Slobozia, Metaloglobus, CFC Argeș, AFK Csikszereda) care vor evolua în această fază a Cupei României Betano vor fi în urna A, iar celelalte 24 vor fi în urna B. La tragerea la sorți, echipele din urna A vor fi grupate cu echipele din urna B (8 jocuri), urmând ca restul de 16 echipe din urna B să fie grupate între ele (8 jocuri)”.

Lista echipelor din ligile inferioare (Liga 2 și Liga 3) calificate din turul 3 în play-off



CS Dinamo București CITEȘTE AICI: GALERIE FOTO Cu fundaș central de 15 ani integralist, CS Dinamo a obținut prima victorie din Liga 2! Ayan Anghel este din Tulcea, orașul unde fotbalul a murit

FC Bihor CITEȘTE AICI: VIDEO Cronicile primelor meciuri din turul 3 al Cupei României! FC Bihor și Dumbrăvița sunt în play-off, azi avem Muscelul Câmpulung vs Câmpulung Muscel

CSC Dumbrăvița

Șoimii Gura Humorului

Sporting Liești

Agricola Borcea

CS Afumați

FC Voluntari

Metalul Buzău

CSO Băicoi CITEȘTE AICI: VIDEO Țânțaru de la Băicoi a eliminat Chindia din Cupă! ”O echipă de taximetriști”

CSM Slatina

Vulturii Fărcășești

AFC Câmpulung Muscel

Unirea Alba Iulia

Corvinul Hunedoara

Poli Timișoara CITEȘTE AICI: VIDEO Poli Timișoara, calificare în Cupă după un lob senzațional de la mijlocul terenului al fostului atacant de la Birmingham City!

Sănătatea Cluj

Gloria Bistrița

CSM Olimpia Satu Mare

Concordia Chiajna

FC Bacău SAU Ceahlăul Piatra Neamț (ultimul meci din turul 3 al Cupei se joacă azi, de la ora 17:30)

FCSB, Dinamo sau Rapid, direct în grupe



Astfel, cele opt echipe din Superligă care vor intra DIRECT în faza grupelor Cupei României sunt:

FCSB

CFR Cluj

Universitatea Craiova

U Cluj

Rapid

Dinamo

FC Hermannstadt

Oțelul Galați

Programul Cupei României



Play-off: 27 august 2025

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

