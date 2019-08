GUIMARAES - FCSB 22:00 PRO TV | "E ora decapitarii!" Ultrasii celor de la Guiamares anunta spectacol total si lanseaza un atac la adresa lui Becali: "Capul fara creier trebuie taiat"

Guimaraes - FCSB este in aceasta seara de la ora 22:00 in direct la PRO TV.

FCSB va disputa mansa retur din play-off-ul Europa League impotriva celor de la Guimaraes, iar fanii portughezilor anunta un spectacol total. Dupa ce au auzit declaratiile lui Becali dupa meciul tur, cum ca patronul ros-albastrilor isi taie capul daca FCSB va lua gol, fanii lui Guimaraes vor lua cu asalt tribunele stadionului si anunta un show incendiar.

"E ora decapitarii. Toata lumea la stadion. Capul fara creier trebuie taiat", au scris pe retelele de socializare ultrasii celor de la Guimaraes.

Becali: "Imi tai capul daca astia ne dau gol"



Dupa meciul tur, Becali e foarte sigur ca FCSB se va califica si a declarat ca isi va taia capul daca portughezii vor marca in poarta aparata de Balgradean.

"Nu ca am fost mai buni, nici nu se pune problema. Noi trebuia sa batem 2,3-0, dar nu imi fac niciun fel de problema. E mai slaba decat Mlada. Ii batem acolo, nu e formatie care sa ne poata marca goluri. Nu au valori, nu au tehnica, nu au nimic. Nu au cum sa ne invinga acolo. Eu zic ca acest moment e mai usor, pentru Mlada putea marca gol, astia nu sunt in stare. Poate ca sunt eu prea prost, poate ca nu ma pricep la fotbal, dar jucam trei zile cu ei si nu ne dau gol. Nu au cum, nu au miscat nimic, nu au fost in stare sa faca trei pase in fata noastra! Eu ma spanzur, imi tai capul daca astia ne marcheaza gol. Suntrem trei clase peste ei, si la viteza, si la tehnica, chiar si fizic. 100% ne calificam, hai 99%, 1% e ghinion", a declarat Becali la PRO X, la finalul partidei din tur.