Sumudica, salvatorul FCSB! La 3 luni de la vandalizarea zidurilor de la Berceni cu mesajul "NICIODATA, SA FIE CLAR!", fanii il cer pe banca

Marius Sumudica a ajuns sa fie considerat salvatorul FCSB. In urma cu 3 luni, cand patronul formatiei ros-albastre, Gigi Becali, spunea ca il vrea pe banca, suporterii au vandalizat zidurile bazei de pregatire de la Berceni cu mesaje impotriva antrenorului.

"Niciodata la Steaua! Sa fie clar!", a fost mesajul scris de suporterii FCSB-ului pe zidurile bazei de pregatire de la Berceni in luna mai, atunci cand Gigi Becali a afirmat ca se gandeste sa-l puna pe Marius Sumudica pe banca echipei. La randul sau, Sumudica le-a raspuns atunci fanilor formatiei ros-albastre ca nu ar accepta oricum o propunere venita din partea lui Becali.

In urma cu 3 luni il injurau, acum l-ar vrea pe banca

Intre timp, FCSB a ajuns intr-o situatie fara precedent. Ultima in clasamentul Ligii I, vicecampioana a schimbat deja 3 antrenori. FCSB a inceput sezonul cu Bogdan Andone, l-a continuat cu Vergil Andronache, iar acum il are in functie pe Arges Vintila. Diseara, ros-albastrii joaca cel mai important meci al verii, care va determina viitorul echipei. Miza partidei de la Guimaraes este de peste 10.000.000 euro.

Suporterii FCSB-ului nu au incredere in Bogdan Arges Vintila, pe care il vad ca fiind doar o alta "marioneta becaliana". Ei ar prefera acum sa nu fi actionat in urma cu 3 luni impotriva lui Sumudica si considera ca soarta echipei ar fi fost cu totul alta daca tehnicianul aflat in prezent la Gaziantep ar fi fost numit de Becali in luna mai.

Intr-un sondaj www.sport.ro, peste 7.000 de suporteri ai FCSB-ului si-au exprimat dorinta de a-l vedea pe Marius Sumudica pe banca echipei. Prin comparatie, doar 4.600 il vor pe Laurentiu Reghecampf, in timp ce 2.300 au optat pentru Edi Iordanescu. Procentele obtinute de Sumudica sunt de 48.6%, in timp ce Reghecampf a fost votat de 28.8% dintre fani.