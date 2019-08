Lovitura pentru Craiova! Ivan nu poate sa debuteze in weekend: primul meci va fi cu FCSB! Surpriza pentru jucatori inaintea meciului de vineri

Cei de la Universitatea Craiova au ales sa mearga din nou cu trenul pentru urmatorul meci din Liga 1.

Craiova are 13 puncte dupa primele 7 etape si este pe locul 5 in campionat, insa spera intr-un titlu magic in 2020! Oltenii se bazeaza pe revenirea lui Victor Piturca, cel care a dat prima lovitura: l-a adus inapoi pe Andrei Ivan.

Atacantul de 21 de ani va redebuta abia la partida cu FCSB de dupa pauza internationala. Ivan nu a facut deplasarea cu restul echipei pentru partida de vineri seara de la Voluntari: nu i-a venit cartea verde in timp util si nu poate juca.

Cei de la Craiova au ales sa faca deplasarea cu acelasi tren cu care au mers si pentru partida cu Dinamo, castigata cu 2-0. Jucatorii au avut parte de o surpriza in vagon. Mai multe imagini in galeria foto.