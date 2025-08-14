După 3-2 în meciul din tur, campioana României a controlat prima parte a jocului în manșa retur de la Priștina. Juri Cisotti a înscris după doar 25 de secunde, cu o lovitură de cap, iar David Miculescu a punctat pentru 2-0 în minutul 17.
Golul care a declanșat iadul la Priștina, în Drita - FCSB!
În minutul 52, Drita a redus din diferență prin Tusha, care a reluat în poarta lui Târnovanu, la colțul scurt, o centrare venită de pe partea dreaptă.
Reușita le-a dat încredere fanilor, care au încins atmosfera pe stadionul ”Fadil Vokrri”. Suporterii kosovari au scandat numele echipei favorite și i-au huiduit pe cei de la FCSB la fiecare atingere de balon, imediat după reluarea jocului.
Dacă se va califica în faza următoare a competiției, FCSB va întâlni Aberdeen, câștigătoarea Cupei Scoției.
Drita - FCSB | Echipele de start:
- FCSB: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Edjouma, Cisotti - Bîrligea
- Rezerve: Zima - Graovac, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Olaru, Popescu, Alhassan, Stoian
- Drita: Maloku - Besnik Krasniqi, Bejtulai, Ovouka, Sheji - Dabiqaj, Broja - Balaj, Limaj, Tusha - Manaj
- Rezerve: Behluli, Rexhepi - Ajzeraj, Ibrahim, Bonsu, Bl. Krasniqi, Morina, Mustafa, Abazaj