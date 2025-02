După succesul de la Salonic, FCSB a câștigat și meciul din retur grație reușitelor semnate de Juri Cisotti și David Miculescu, astfel că s-a calificat în optimile Europa League, unde va întâlni Olympique Lyon sau Eintracht Frankfurt.



Gigi Becali a pus accent pe meciurile din cupele europene, care îi puteau aduce sume importante în conturile clubului. Pe lângă banii câștigați deja pentru parcursul în competiția, FCSB a încasat 1,75 de milioane de euro pentru calificarea în optimi.



Gigi Becali a încasat trei milioane de euro după FCSB - PAOK



La acești bani se adaugă peste 300.000 de euro pentru victorie și încă un milion de euro de pe urma biletelor vândute la acest meci. Astfel, Gigi Becali spune că și-a mai rontunjit conturile cu încă trei milioane de euro.



„S-a ajuns la o nebunie la baii, ce înseamnă fotbalul ăsta în ziua de azi. Am luat 1,75 milioane , plus încă vreo 300.000, plus un milion din bilete. 3 milioane de euro după acest meci. Oricât de milionar aș fi, tot sunt bani. Pe Cisotti am dat doar 200.000 de euro.



Cu Manchester am luat 1,2 milioane din bilete. Arată cât crește România economic. Dacă iei 2,2 milioane din bilete la două meciuri, înseamnă că avem forță economică”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.



FCSB - Olympique Lyon / Eintracht Frankfurt în optimile Europa League



FCSB ajunge astfel în optimile de finală din Europa League, fază în care va înfrunta fie Olympique Lyon (Franța), fie Eintracht Frankfurt (Germania).



UEFA va organiza o tragere la sorți vineri, de la ora 14:00, în care se vor stabili meciurile din optimile de finală din Europa League. De asemenea, se va contura întreg tabloul, iar FCSB va afla și potențialii adversari din sferturi sau semifinale.



FCSB va juca prima manșă din optimi pe teren propriu, joi, 6 martie. Returul va avea loc în deplasare, o săptămână mai târziu, pe 13 martie.