FCSB - VITORIA GUIMARAES, JOI, 21:30, PRO TV | "Are pana in 45 de ani, parul alb..." Primul anunt CLAR al FCSB in privinta noului antrenor

Stelistii au o prioritate clara pentru banca tehnica, lasa de inteles Narcis Raducan.

Edi Iordanescu e favoritul ros-albastrilor. Va fi greu de luat de la Gaz Metan. Becali si Raducan il lasa sa se gandeasca pana dupa meciul retur al FCSB, cu Guimaraes. Atunci vor lua decizia finala in privinta postului de antrenor.

"Locul pe care suntem nu ne face cinste, dar peste doua zile avem un meci foarte important, toata energia noastra e canalizata pe aceasta dubla. Cine vine antrenor? Il cautam! Vrem omul potrivit. Deocamdata avem un interimar pe care-l sprijinim in vederea acestei duble. Antrenorul... are parul alb, sub 45 de ani... Glumesc! Vreau sa fie un antrneor bun, care sa puna stapanirea in vestiar, sa duca echipa unde ii este locul. In prima faza, intre cele mai bune 6 echipe ale campionatului, apoi mai sus. Mai avem o sansa de a ajunge din urma pe toata lumea care e in fata noastra. Sa zicem ca Guimaraes are un usor avantaj, dar in aceasta competitie sansele sunt sensibil egale. Jucatorii se capaciteaza intr-un mod aparte in meciurile astea", a spus Raducan.