FCSB - RAPID VIENA, JOI, 21:30, PRO TV | Austriecii rad de suporterii selisti inainte returului de la Bucuresti! Imaginea publicata in presa

Returul din play-off-ul Europa League dintre FCSB si Rapid Viena va fi la ProTV, joi, de la 21:30.

Stelistii au fost invinsi in Austria cu 3-1 de Rapid Viena, in turul play-off-ului Europa League. Echipa antrenata de Dica a avut multe ocazii, insa nu a reusit sa marcheze decat un gol in deplasare.

FCSB a fost sustinuta din tribunele stadionului din Viena de aproximativ 1.000 de fani, iar austriecii au criticat comportamentul de dupa meci al acestora.

Heute a publicat o imagine cu un suporter stelist doarmind pe o banca din oras, avand langa el tricolorul si o sticla de bere.

"Un fan stelist si-a inecat amarul in bere dupa infrangerea cu Rapid Viena. Un suporter a ramas la viena si a fost fotografiat de unul dintre cotitorii nostri in statia U6-Gumperndorferstrasse, alaturi de o bere si un steag. Sa speram ca nu a ratat revenirea in tara alaturi de prietenii lui. Oricum, are timp pana la al doilea meci. Joi seara trebuie sa fie din nou in forma pentru a sustine Steaua in a recupera diferenta", au scris austriecii.

FCSB - Rapid Viena se joaca joi, pe National Arena, iar meciul va fi in direct, la PRO TV, de la 21:30.