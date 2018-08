Faza dementiala a lui Rusescu in prelungiri cu Rapid Viena! Cum a vrut sa le DISTRUGA planul austriecilor: le-a furat tactica! VIDEO  

FCSB a castigat cu 2-1 in retur cu Rapid Viena insa a pierdut cu 3-4 la general si a ratat calificarea in grupele Europa League.

O faza curioasa a avut loc pe National Arena in prelungirile partidei. FCSB incerca sa dea golul care sa duca partida in prelungiri si punea presiune pe poarta austriecilor. Raul Rusescu, cel care a intrat inainte de pauza si a pasat la golul lui Mihai Roman, ratand apoi si cea mai mare ocazie din repriza secunda, a fost in prim-plan.

Rusescu a observat cum un bilet trimis de antrenorul celor de la Rapid Viena, Goran Djuricin, era pasat intre jucatorii echipei pentru a ajunge la capitanul echipei, Stefan Schwab. Inainte ca acesta sa citeasca ce scria, Rusescu i l-a furat!

Din pacate pentru FCSB, momentul nu le-a oferit un avantaj iar Rapid Viena este echipa care merge in grupele Europa League.