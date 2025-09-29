Căpitanul lui Real Madrid, Dani Carvajal (33 de ani), a părăsit terenul în minutul 59 al duelului de pe Wanda Metropolitano. Fundașul dreapta a acuzat dureri musculare la piciorul drept. Medicii au dat acum verdictul în cazul său: leziune la muşchiul solear al piciorului drept.



Xabi Alonso va improviza în meciurile următoare, inclusiv în El Clasico



Marca scrie că accidentarea lui Dani Carvajal este mai gravă decât s-a crezut inițial. Fundașul spaniol va lipsi de pe teren pentru cel puțin patru săptămâni, scrie presa de la Madrid.



Este cu adevărat o lovitură pentru antrenorul Xabi Alonso, având în vedere că și Trent Alexander-Arnold este indisponibil pentru următoarele două luni. Tot din cauza unei accidentări.



Astfel, Xabi Alonso va fi nevoit să improvizeze în flancul drept al apărării, pe durata lunii octombrie. Iar programul lui Real Madrid nu este deloc facil. Iată ce jocuri au programate elevii lui Alonso: Kairat Almaty (deplasare), Villarreal (acasă), Getafe (deplasare), Juventus (acasă) și FC Barcelona (acasă).



Presa din Spania scrie că, cel mai probabil, Federico Valverde (27 de ani) va evolua pe post de fundaș dreapta în următoarele partide.



"Manita" în derby-ul Atletico Madrid - Real Madrid: 5-2



Atletico Madrid a câștigat derby-ul împotriva rivalilor de la Real Madrid, scor 5-2, în etapa cu numărul șapte din La Liga.



Trupa pregătită de Diego Simeone a gestionat perfect duelul de pe teren propriu. Soarta meciului a fost decisă după pauză, când Julian Alvarez a ieșit la rampă.



A fost un meci nebun pe Wanda Metropolitano. Atletico a deschis scorul încă din minutul 14, prin fundașul Robin Le Normand.



Real Madrid a revenit pe tabelă până la pauză. Kylian Mbappe a egalat în minutul 25, iar Arda Guler a înscris pentru 2-1, în minutul 36.



La pauză s-a intrat la egalitate, după ce Alexander Sorloth a punctat în prelungirile primei reprize. După pauză, Atletico s-a dezlănțuit. Julian Alvarez a fost decisiv în două faze fixe, iar Atletico a câștigat derby-ul.



Starul argentinian a înscris în minutul 50, dintr-o lovitură de la 11 metri. Mai apoi, în minutul 64, Alvarez a transformat superb o lovitură liberă de la marginea careului. Mingea s-a dus în plasa laterală, iar Atletico s-a desprins la 4-2.



S-a terminat 5-2 pentru Atletico, după ce Antoine Griezmann a închis tabela în prelungiri. Francezul a finalizat cu sânge rece un contraatac perfect al gazdelor. Astfel, antrenorul Xabi Alonso a suferit primul său eșec în campionat, pe banca lui Real Madrid.



FC Barcelona a trecut pe primul loc în La Liga, grație succesului obținut împotriva celor de la Real Sociedad. Catalanii au 19 puncte, în timp ce Real Madrid se află pe locul 2, cu 18 puncte. Villarreal completează podiumul, cu 16 puncte.

