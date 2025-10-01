FCSB e cea mai profitabilă afacere a lui Gigi Becali, la ora actuală! Pentru că această echipă produce bani mulți, inclusiv acum când are un sezon sub așteptări pe plan intern.

Sport.ro a oferit, astăzi, suma câștigată de campioana României până acum pentru parcursul din Europa League. La scurt timp după ce această informație a apărut în spațiul public, Gigi Becali a avut o intervenție, la Fanatik, în care a confirmat că deja a primit suma respectivă de la UEFA.

„Să curgă banii. Am luat 5.650.000 de euro. Aceștia sunt banii din calificare. A intrat banul. Am luat deja“, a confirmat latifundiarul din Pipera.

Europa League, s-a deschis „robinetul cu bani“

Vestea și mai bună pentru FCSB e că, în continuarea drumului european, banii vor curge. În sezonul trecut, când s-a oprit în optimile Europa League, formația bucureșteană a câștigat aproape 13 milioane de euro exclusiv din premiile acordate de UEFA. Dar câștigul clubului, în urma parcursului european, a fost mult mai mare, depășind 20 de milioane de euro! Pentru că la bonusurile UEFA s-au adăugat sumele încasate din vânzarea biletelor și din drepturile TV.

Și acum, perspectivele FCSB-ului sunt excelente. Pentru că Europa League pune, în continuare, sume mari de tot la bătaie. Iată-le, în rândurile de mai jos:

*Meci câștigat în grupă: 450.000 de euro

*Egalul în grupă: 150.000 de euro

*Clasarea finală pe locurile 1-8: 600.000 de euro

*Clasarea finală pe locurile 9-16: 300.000 de euro

*Calificarea în play-off-ul optimilor: 300.000 de euro

*Calificarea în optimi: 1.750.000 de euro

*Calificarea în sferturi: 2.500.000 de euro

*Calificarea în semifinale: 4.500.000 de euro

*Calificarea în finală: 7.000.000 de euro

*Câștigarea trofeului: 6.000.000 de euro

Pentru FCSB urmează, joi (ora 19.45), partida de pe Arena Națională cu Young Boys (Elveția), în etapa a doua din Europa League.

