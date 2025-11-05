Dinu Todoran, 47 de ani, este noul antrenor al celor de la CS Tunari, formație aflată pe locul 21 în Liga 2. Tehnicianul a lăsat-o pe ACSM Codlea (Liga 4 Brașov) pentru a reveni în eșalonul secund.

Anunțul a fost făcut oficial de club pe rețelele sociale: „Bine ai venit, Mister! Dinu Todoran este noul antrenor al Arsenal Tunari! Aduce experiență, caracter și dorință de performanță. Hai, Tunari!”

Misiune dificilă la Tunari

Todoran a pregătit-o pe FCSB în 2021. A stat doar câteva luni pe bancă, iar echipa a fost eliminată atunci din Conference League de Șahtior Karagandy, după loviturile de departajare.

După despărțirea de FCSB, antrenorul a lucrat la echipe din eșaloanele inferioare, inclusiv FC Voluntari II și Petrolul II.

Formația ilfoveană are 7 puncte în 12 meciuri și se află în zona retrogradării. Obiectivul lui Todoran este clar: oprirea declinului și menținerea echipei în Liga 2.

Dinu Todoran a fost mijlocaș ofensiv în perioada în care juca, trecând pe la Petrolul, Unirea Urziceni, Astra și FC Voluntari, club pentru care s-a și retras.

