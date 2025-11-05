Mirel Rădoi are emoții înainte de meciul cu Rapid Viena: ”Am trăit-o pe pielea mea!”

Miercuri seară a avut loc antrenamentul oficial al campioanei României înaintea meciului cu FC Basel. A fost o atmosferă relaxată la antrenamentul roș-albaștrilor și chiar și antrenorul Elias Charalambous s-a băgat la 5 contra 2.

Totuși, un detaliu face să sune alarmele la campioana României. Denis Alibec a apărut cu atele la mână, semn că nu este la capacitate maximă pentru meciul cu FC Basel.

FCSB ocupă locul 28 în clasamentul din faza principală Europa League, cu doar trei puncte acumulate în primele trei runde.

Denis Alibec, doar rezervă cu FC Basel

În stilul său caracteristic, patronul de la FCSB, Gigi Becali a anunțat echipa de start a campioanei României pentru meciul cu elvețienii cu câteva zile înaintea meciului.

”Cea mai bună echipă. Voiam cu doi închizători, dar dacă jucăm cu doi închizători o să fim un fel de țintă. Adică mingea numai la el și ne vor paradi. Până la urmă tot ne dau gol. Așa, o să jucăm cu Tănase și cu un închizător, ca să putem ține și noi de minge.

Și o să jucăm cu Tănase – Șut la mijlocul terenului, Olaru decar, în stânga Thiam, în dreapta David Miculescu și Bîrligea vârf. În apărare ce e mai bun. Avem Pantea, Ngezana, Graovac și Radunovic. Asta e echipa”, a spus Becali la Fanatik.

