FABULOS! Dan Petrescu stia ca Burca va inscrie: "I-am zis asta la antrenament!" Ce spune despre CALIFICAREA in primavara europeana si ce adversar ar fi preferat: "Cu ei as fi vrut, dar nu se poate!"

CFR Cluj s-a calificat in primavara europeana dupa ce a invins-o pe Celtic in Gruia cu 2-0 dupa golurile marcate de Burca si Djokovic. In celalalt meci din grupa, Lazio a pierdut meciul cu Rennes, cu acelasi scor, 2-0. La finalul partidei, Dan Petrescu a vorbit despre meci si despre plecarea sa de la echipa.

"A fost un meci ciudat pentru ca nu pot sa cred ca inaintea meciului era persiunea pe noi si ei nu. A trebuit sa asteptam acest meci pentru a obtine un punct. Meciul a fost foarte echilibrat in prima repriza, nu s-a vazut diferenta intre noi si ei. Atat in Europa cat si in campionat jucam mai bine in repriza a doua. Dupa golul lui Burca au fost niste spatii pe care le-am fructificat foarte bine. Nu i-am spus ca va marca, i-am spus la antrenament ca la meci sigur ai una, trebuie sa o bagi. Nu am bagat-o eu in poarta, il felicit pe el ca a facut-o.



As vrea sa il felicit si pe Cestor pentru ca absenta lui Boli nu s-a vazut astazi. Toata echipa a fost impecabila. Acum nici nu mai stiu ce sa le zic celor care au fost la tragerea la sorti. Sa faci 12 pouncte, nu credeam, asta arata ca daca muncesti, daca vrei, poti sa realizezi orice in viata. Jucatorii cred ca sunt plictisti de atatea sedinte video, de atata pregatire. Eu cred ca e mai mare aceasta perfromanta decat cea de la Roma cand ne-am calificat, am avut adeversari de top, 12 puncte mi se pare ca este cea mai buna performanta pe care puteam sa o am eu in cariera mea de antrenor. Eu voiam sa picam cu Chelsea mai departe, dar nu se poate, Arsenal nu ar fi rau, dar preferam Chelsea. ", a spus Dan Petrescu la finalul partidei.

Dan Petrescu: "Mereu au fost zvonuri!"



Dan Petrescu a vorbit si despre plecarea sa de la CFR si spune ca sunt doar zvonuri.

"Mereu au fost zvonuri, oriunde am fost, zvonuri au fost, deocamdata sunt la CFR, sunt bine si ma concentrez sa castigam meciul cu Astra din campionat", a mai spus Dan Petrescu.