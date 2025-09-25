Unicul gol al primei reprize a fost înscris de David Miculescu, în minutul 13, după o pasă a lui Denis Alibec. Fostul jucător de la UTA a preluat la aproximativ 12 metri de poarta olandezilor, s-a întors și a marcat cu un șut excelent plasat.

Daniel Pancu, la pauza meciului Go Ahead Eagles - FCSB: "Miculescu, omul reprizei. Edjouma și Alibec, foarte bine"



O evoluție remarcabilă a avut în prima repriză și Ștefan Târnovanu. Portarul campioanei a avut nu mai puțin de patru intervenții, inclusiv una din postură unu contra unu.



Daniel Pancu, legenda celor de la Rapid și fostul selecționer al naționalei U21 a României, consideră însă că David Miculescu a fost jucătorul primei reprize. Ex-atacantul i-a mai remarcat pe Malcom Edjouma și Denis Alibec, doi jucători care nu sunt de obicei titulari la formația roș-albastră.



"Miculescu a avut foarte mult calm. Și preluarea... și doar pe acolo putea da. Dacă mai pui pe mine, îl iau pe Miculescu omul reprizei dintre el și Târnovanu. Au fost șuturi aproape de corp, jos, foarte bine, dar e alegerea mea, îl iau pe Miculescu. Și Edjouma foarte bine!



Alibec a dat pasa de gol. Important e că e fizic bine, mai ales că nu are ritm. Pentru momentul la care se află, foarte bine! E un jucător lipsit de meciuri", a spus Daniel Pancu, la GSP Live.

