Echipa pregătită de Mirel Rădoi a întâlnit-o pe FC Noah, campioana Armeniei, joi seară în etapa #2 din UEFA Europa Conference League. La capătul celor 90 de minute, cele două echipe au împărțit punctele, după ce tabela de marcaj a indicat 1-1.



Fanii Craiovei ”mușcă” din Mirel Rădoi după egalul cu Noah: ”Ai curaj să faci asta sau nu?”



Suporterii Universității Craiova au făcut o analiză dură a meciului de pe ”Ion Oblemenco”. Fanii par că nu mai au încredere în calificarea echipei în faza următoare a competiției și au lansat și o săgeată către Mirel Rădoi, antrenorul principal.



Într-un mesaj publicat pe ”Uniți pentru Știința”, pagina de Facebook dedicată suporterilor din Bănie, fanii Craiovei au semnalat că în echipă nu joacă cu cine ar merita cu adevărat.



”Știm, e frustrant. Așteptările erau mult mai mari de la acest meci. Dar trebuie să recunoaștem: de peste șase partide nu mai jucăm fotbalul pe care îl știam. De ce? Sunt aceiași jucători care la începutul sezonului practicau un joc superb, plin de curaj și idei.



Astăzi am avut doar două șuturi pe poartă: unul, lovitura de cap leșinată a lui Al-Hamlawi, și celălalt, golul lui Etim. Prea puțin pentru o echipă care vrea performanță. Sincer, nu cred că mai așteaptă cineva calificarea din grupe în acest moment.



Urmează două meciuri ceva mai accesibile, cu Metaloglobus și Sănătatea Cluj, în care Rădoi trebuie să calmeze apele. Situația nu e bună: jocul nu merge, titularii par aleși pe alte criterii decât forma, antrenorul se ceartă cu cel mai bun jucător chiar înainte de meci și îl scoate din lot.



E haos, domnule Rădoi. Ce facem?



Noi, suporterii, trebuie să rămânem aproape de echipă, dar adevărul e că doar lotul ne dă speranță. Restul depinde de antrenor…dacă va avea curajul să facă schimbările necesare și să joace doar cine merită cu adevărat, atunci se vor risipi și nemulțumirile.



Ca de fiecare dată, încheiem cu clasicul: Hai Craiova, Forța Știința”, a scris ”Uniți pentru Știința”.

