Viktoria Plzen a reușit un egal pe teren propriu cu SC Freiburg din Bundesliga, 0-0 în etapa a cincea din grupa unică Europa League, iar cehii continuă să fie invincibili în competiție.

Cu două victorii și trei egaluri în primele cinci meciuri, Viktoria Plzen ocupă însă abia poziția a 13-a în clasament!

Pe podium în Europa League se află, în ordine, Olympique Lyon, FC Midtjylland și Aston Villa, fiecare cu câte 12 puncte după patru victorii și o înfrângere.

FCSB, ca și eliminată! Ce șanse îi dau specialiștii pentru primăvara europeană



Steaua Roșie Belgrad a câștigat cu 1-0 meciul cu FCSB din Europa League, iar campioana României a bifat o nouă înfrângere în faza principală a competiției.

Astfel, FCSB păstrează șanse mici pentru o clasare în TOP 24 (locuri care ar asigura calificarea în play-off-ul optimilor), în contextul în care mai are trei meciuri grele în Europa League, cu Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).

Chiar și specialiștii de la Football Meets Data îi dau șanse mici campioanei României pentru o revenire spectaculoasă în zona locurilor care asigură calificarea. Dacă șansele la TOP 8 (calificare directă în optimi) sunt nule, pentru locurile 9-24, FCSB păstrează șanse de doar 6%.

Rezultatele și marcatorii din etapa a cincea din Europa League



AS Roma - FC Midtjylland 2-1

Au marcat: Neil Al Aynaoui 7, Stephan El Shaarawy 83, respectiv Paulinho 86.

Aston Villa - Young Boys Berna 2-1

Au marcat: Donyell Malen 27, 42, respectiv Joel Monteiro 90.

FC Porto - Nice 3-0

Au marcat: Gabri Veiga 1, 33, Samu Aghehowa 61 - penalty.

Fenerbahce Istanbul - Ferencvaros Budapesta 1-1

Au marcat: Talisca 69, respectiv Barnabas Varga 66.

Cartonaş roşu: Jhon Duran (Fenerbahce) 90+1.

Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 1-3

Au marcat: Ayase Ueda 11, respectiv Hyun-jun Yang 31, Reo Hatate 43, Benjamin Nygren 82.

Lille - Dinamo Zagreb 4-0

Au marcat: Felix Correia 21, Ngalayel Mukau 36, Hamza Igamane 69, Benjamin Andre 86.

Ludogoreţ Razgrad - Celta Vigo 3-2

Au marcat: Petar Stanic 11 - penalty, 49, 62 - penalty, respectiv Pablo Duran 70, Jones El Abdellaoui 90+6.

PAOK Salonic - Brann Bergen 1-1

Au marcat: Luka Ivanusec 64, respectiv Emil Kornvig 89.

Emil Kornvig a ratat un penalty în min. 18 (a apărat Jiri Pavlenka).

Viktoria Plzen - SC Freiburg 0-0

Betis Sevilla - FC Utrecht 2-1

Au marcat: Cucho Hernandez 42, Abde Ezzalzouli 50, respectiv Miguel Rodriguez 55.

Bologna - Red Bull Salzburg 4-1

Au marcat: Jens Odgaard 26, Thijs Dallinga 51, Federico Bernardeschi 53, Riccardo Orsolini 86, respectiv Yorbe Vertessen 33.

Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart 0-4

Au marcat: Jamie Leweling 20, 35, Bilal El Khannouss 59, Badredine Bouanani 90+3.

Genk - FC Basel 2-1

Au marcat: Hyeon-gyu Oh 14, Konstantinos Karetsas 45+2, respectiv Philip Otele 57.

Maccabi Tel Aviv - Olympique Lyon 0-6

Au marcat: Abner Vinicius 4, Corentin Tolisso 25, 51, 54, Moussa Niakhate 35 - penalty, Adam Karabec 62.

Cartonaş roşu: Sagiv Jehezkel (Maccabi) 90+1.

Nottingham Forest - Malmo FF 3-0

Au marcat: Ryan Yates 27, Arnaud Kalimuendo 44, Nikola Milenkovic 59.

Panathinaikos Atena - Sturm Graz 2-1

Au marcat: Karol Swiderski 18, Davide Calabria 74, respectiv Otar Kiteişvili 34.

Glasgow Rangers - Sporting Braga 1-1

Au marcat: James Tavernier 45+3 - penalty, respectiv Gabri Martinez 69.

Cartonaşe roşii: Rodrigo Zalazar (Braga) 61, Mohammed Diomande (Rangers) 90+5.

Steaua Roşie Belgrad - FCSB 1-0

A marcat: Bruno Duarte 50.

Cartonaş roşu: Franklin Tebo Uchenna (Steaua Roşie) 27.

Clasamentul din Europa League

