Cele două echipe își dau întâlnire în etapa #6 din sezonul regulat al SuperLigii României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Câte bilete s-au vândut la Rapid - FCSB și la ce au recurs giuleștenii: ”Nu există echipă mai frumoasă și mai iubită!”



Rapid a anunțat faptul că s-au vândut 17.000 de bilete la derby-ul cu FCSB din weekend, astfel că, echipa din Giulești a deschis și inelul trei pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării.



Echipa pregătită de Costel Gâlcă se află pe a doua poziție în clasament cu 11 puncte, în timp ce campioana României, FCSB, e în a doua jumătate, pe locul 12, cu doar patru puncte înregistrate până acum.



”Duminică trebuie să vadă lumea toată dragostea adevărată! Duminică trebuie să le arătăm tuturor că nu există o echipă mai frumoasă și mai iubită ca Rapid!”, a scris Rapid pe rețelele social media.



Planul FCSB pentru derby-ul cu Rapid: bilete la preț special pentru a umple peluza! Câți fani sunt așteptați pe Arena Națională



Cu cinci zile înaintea duelului, roș-albaștrii au comunicat prețul biletelor pentru sectorul destinat fanilor proprii și speră să umple o întreagă peluză a celui mai mare stadion din țară.



FCSB a stabilit un preț unic, de 30 de lei, pentru tichetele din peluza care le-a fost alocată, cu obiectivul clar de a aduce aproximativ 7.000 de suporteri care să încurajeze echipa. Clubul a lansat și un apel direct către fani.



"Biletele destinate suporterilor noștri la meciul cu Rapid, care se va disputa duminică seară, pe Arena Națională, pot fi cumpărate online. Prețul unui bilet este de 30 LEI. Vă așteptăm alături de noi!", a transmis FCSB prin intermediul canalelor oficiale.

