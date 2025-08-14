Andrei Gheorghiță (23 de ani) a fost transferat în iarnă de Gigi Becali la campioana României, dar nu a reușit să convingă, astfel că a fost trimis, sub formă de împrumut, la altă echipă din campionatul nostru.



În cursul zilei de joi, FCSB a anunțat că Gheorghiță va juca la Universitatea Cluj. Astfel, atacantul devine al zecelea jucător plecat de la campioana României în această vară.



Andrei Gheorghiță, oficial la Universitatea Cluj



Printre echipele interesate de serviciile lui Gheorghiță s-a numărat și Petrolul Ploiești, dar în cele din urmă acesta a ales să joace sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.



„Campionii României anunță că jucătorul Andrei Gheorghiță a fost împrumutat la Universitatea Cluj până la finalul sezonului 2025-2026.

Clubul nostru îi urează mult succes alături de noii săi colegi!”, a transmis FCSB.

