Andrei Gheorghiță (23 de ani) a fost transferat în iarnă de Gigi Becali la campioana României, dar nu a reușit să convingă, astfel că a fost trimis, sub formă de împrumut, la altă echipă din campionatul nostru.
În cursul zilei de joi, FCSB a anunțat că Gheorghiță va juca la Universitatea Cluj. Astfel, atacantul devine al zecelea jucător plecat de la campioana României în această vară.
Andrei Gheorghiță, oficial la Universitatea Cluj
Printre echipele interesate de serviciile lui Gheorghiță s-a numărat și Petrolul Ploiești, dar în cele din urmă acesta a ales să joace sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.
„Campionii României anunță că jucătorul Andrei Gheorghiță a fost împrumutat la Universitatea Cluj până la finalul sezonului 2025-2026.
Clubul nostru îi urează mult succes alături de noii săi colegi!”, a transmis FCSB.
250.000 de euro a plătit Gigi Becali pentru a-l transfera pe Gheorghiță de la Poli Iași în iarnă. Acesta a marcat un singur gol pentru campioana României, în victoria cu PAOK, de la Salonic, scor 2-1.
FCSB, în această perioadă de mercato
Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)
Veniri - Denis Politic (Dinamo / 970.000 de euro), Andrei Gheorghiță (Poli Iași / 250.000 de euro), Denis Alibec (FCV Farul / gratis), Daniel Graovac (CFR Cluj / gratis)
Reveniri după împrumuturi - Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Nana Antwi (Hermannstadt), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia)
Plecări - Marius Ștefănescu (Konyaspor / 300.000.de euro), Ovidiu Perianu (CFR Cluj / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), William Baeten, Alexandru Băluță (contract reziliat), Laurențiu Vlăsceanu (UTA Arad / împrumutat), Alexandru Maxim (FC Voluntari / împrumutat), Nana Antwi (Hermannstadt / împrumutat), Sebastian Radu (Progresul Spartac / împrumutat), Andrei Gheorghiță (U Cluj, împrumutat)