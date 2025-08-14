OFICIAL OUT de la FCSB! Campioana a cedat un jucător la altă echipă din Superligă: ”Mult succes”

OUT de la FCSB! Campioana a cedat un jucător la altă echipă din Superligă: &rdquo;Mult succes&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a mai cedat un jucător către altă echipă din Superliga României.

TAGS:
Andrei GheorghițăFCSBU Cluj
Din articol

Andrei Gheorghiță (23 de ani) a fost transferat în iarnă de Gigi Becali la campioana României, dar nu a reușit să convingă, astfel că a fost trimis, sub formă de împrumut, la altă echipă din campionatul nostru.

În cursul zilei de joi, FCSB a anunțat că Gheorghiță va juca la Universitatea Cluj. Astfel, atacantul devine al zecelea jucător plecat de la campioana României în această vară.

Andrei Gheorghiță, oficial la Universitatea Cluj

Printre echipele interesate de serviciile lui Gheorghiță s-a numărat și Petrolul Ploiești, dar în cele din urmă acesta a ales să joace sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.

„Campionii României anunță că jucătorul Andrei Gheorghiță a fost împrumutat la Universitatea Cluj până la finalul sezonului 2025-2026.

Clubul nostru îi urează mult succes alături de noii săi colegi!”, a transmis FCSB.

250.000 de euro a plătit Gigi Becali pentru a-l transfera pe Gheorghiță de la Poli Iași în iarnă. Acesta a marcat un singur gol pentru campioana României, în victoria cu PAOK, de la Salonic, scor 2-1.

FCSB, în această perioadă de mercato

Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)

Veniri - Denis Politic (Dinamo / 970.000 de euro), Andrei Gheorghiță (Poli Iași / 250.000 de euro), Denis Alibec (FCV Farul / gratis), Daniel Graovac (CFR Cluj / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Nana Antwi (Hermannstadt), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia)

Plecări - Marius Ștefănescu (Konyaspor / 300.000.de euro), Ovidiu Perianu (CFR Cluj / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), William Baeten, Alexandru Băluță (contract reziliat), Laurențiu Vlăsceanu (UTA Arad / împrumutat), Alexandru Maxim (FC Voluntari / împrumutat), Nana Antwi (Hermannstadt / împrumutat), Sebastian Radu (Progresul Spartac / împrumutat), Andrei Gheorghiță (U Cluj, împrumutat)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă
Marea &icirc;nt&acirc;lnire dintre Putin şi Trump va &icirc;ncepe vineri la ora 22:30. &Icirc;ntrevederea, urmată de o conferință comună de presă
ARTICOLE PE SUBIECT
Marius Șumudică pune presiune pe FCSB: &rdquo;Cea mai rușinoasă vară din ultimii zece ani&rdquo;
Marius Șumudică pune presiune pe FCSB: ”Cea mai rușinoasă vară din ultimii zece ani”
C&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut la Rapid - FCSB și la ce au recurs giuleștenii: &rdquo;Nu există echipă mai frumoasă și mai iubită!&rdquo;
Câte bilete s-au vândut la Rapid - FCSB și la ce au recurs giuleștenii: ”Nu există echipă mai frumoasă și mai iubită!”
ULTIMELE STIRI
Cristi Chivu intră &icirc;n joc și pune 30 de milioane de euro la bătaie! Inter se luptă cu forțele auropene
Cristi Chivu intră în joc și pune 30 de milioane de euro la bătaie! Inter se luptă cu forțele auropene
Alex Mitriță face ravagii &icirc;n China: &rdquo;E incredibil!&rdquo; Cum l-au numit asiaticii după ce a fost desemnat jucătorul lunii
Alex Mitriță face ravagii în China: ”E incredibil!” Cum l-au numit asiaticii după ce a fost desemnat jucătorul lunii
Drita - FCSB, LIVE pe VOYO de la 21:00. Cote pariuri + Echipe probabile. Analiza lui Dan Chilom
Drita - FCSB, LIVE pe VOYO de la 21:00. Cote pariuri + Echipe probabile. Analiza lui Dan Chilom
&rdquo;Ridicol!&rdquo; Kosovarii au reacționat după măsurile luate de Gigi Becali
”Ridicol!” Kosovarii au reacționat după măsurile luate de Gigi Becali
Darwin Nunez, primul interviu după transferul la &bdquo;bogați&rdquo;: &bdquo;M-a sunat Inzaghi și mi-a spus asta&rdquo;
Darwin Nunez, primul interviu după transferul la „bogați”: „M-a sunat Inzaghi și mi-a spus asta”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali &bdquo;fierbe&ldquo;: s-a aflat c&acirc;ți bani a pierdut FCSB, &icirc;n acest debut de sezon

Gigi Becali „fierbe“: s-a aflat câți bani a pierdut FCSB, în acest debut de sezon

Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Luka Modric!

Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit înlocuitor lui Luka Modric!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Florin Tănase, de două ori reclamat! Decarul lui FCSB, chemat să dea explicații

Florin Tănase, de două ori reclamat! Decarul lui FCSB, chemat să dea explicații

Cum a numit-o antrenorul lui Bașakșehir pe Universitatea Craiova, adversara probabilă din play-off-ul Conference League

Cum a numit-o antrenorul lui Bașakșehir pe Universitatea Craiova, adversara probabilă din play-off-ul Conference League

Reziliere de contract la FCSB! Atacantul de 20 de milioane de euro adus de omul de fotbal Gigi Becali este OUT de la campioană

Reziliere de contract la FCSB! Atacantul de 20 de milioane de euro adus de omul de fotbal Gigi Becali este OUT de la campioană

CITESTE SI
Marea &icirc;nt&acirc;lnire dintre Putin şi Trump va &icirc;ncepe vineri la ora 22:30. &Icirc;ntrevederea, urmată de o conferință comună de presă

stirileprotv Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Codul galben de caniculă a fost extins. Temperaturi de p&acirc;nă la 37 de grade &icirc;n peste jumătate de țară

stirileprotv Codul galben de caniculă a fost extins. Temperaturi de până la 37 de grade în peste jumătate de țară

Economia Rom&acirc;niei a crescut cu 1,2% din PIB. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune

stirileprotv Economia României a crescut cu 1,2% din PIB. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(EN) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!