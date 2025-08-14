În prima manșă, campioana României a reușit să câștige cu 3-2, după ce a fost condusă de kosovari cu 2-0 până în minutul 64.

”Ridicol!” Kosovarii au reacționat după ce Gigi Becali și-a trimis bodyguarzii la Priștina

Înaintea meciului de la Priștina, Gigi Becali a anunțat că își va trimite bodyguarzii alături de echipă în Kosovo, după ce la urechile sale au ajuns anumite informații cu privire la anumite violențe care se petrec acolo.

Patronul de la FCSB s-a ținut de cuvânt și a trimis câțiva bodyguarzi alături de delegația roș-albastră la Priștina.

"Nu vreau să îi întărât, dar am înțeles că au vorbit că am spus eu nu știu ce. Eu nu am spus nimic și nici nu voi spune, pentru că nu vreau să întărât. Nu vreau să instig la violență! Și așa, am înțeles că trebuie să mergem cu bodyguarzi, o să trimit vreo 20 de bodyguarzi în Kosovo. Așa zic ăștia, că e violență acolo. O să trimit în Kosovo 20 de bodyguarzi, că așa trebuie.

Așa am înțeles, că cei de acolo au amenințat. Nu vorbesc nimic, nu vreau să spun nimic pentru că cei de acolo sunt foarte răi", spunea Gigi Becali, în urmă cu aproximativ o săptămână, la Fanatik.

Kosovarii au văzut gestul făcut de Gigi Becali și au reacționat vehement: ”FCSB pare pregătită, dar puțin ridicolă. Patronul clubului a trimis 20 de bodyguarzi la Priștina”, au titrat cei de la Telegrafi.

”Și de această dată, la fel ca la București, suporterii oaspeților lipsesc, însă, deși patronul FCSB, Gigi Becali, nu a tratat cu superficialitate problema securității, acest lucru pare ridicol în Kosovo.

El a trimis aproximativ 20 de bodyguarzi în Kosovo pentru a însoți echipa, descriind această măsură ca fiind necesară după ce a ’auzit niște vorbe’, ceea ce face situația și mai ridicolă, având în vedere că fiecare club care a venit în Kosovo a fost primit și tratat cu respect.

Patronul FCSB, Becali, este cunoscut pentru acțiunile și declarațiile sale scandaloase, luând decizii chiar și în privința primului unsprezece aproape la fiecare meci. Decizia privind trimiterea bodyguarzilor a fost luată tot în urma unor’zvonuri auzite’, fără nicio dovadă concretă că la Pristina nu ar exista condiții de securitate pentru cluburile vizitatoare”, au scris kosovarii.

