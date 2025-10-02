Cu un prim 11 fără mulți dintre titularii obișnuiți, FCSB a încasat două goluri în prima repriză de la Joel Monteiro. Campioana României i-a aruncat în luptă la pauză pe Olaru, Cisotti și Bîrligea, însă nu a reușit să revină în joc.

Dennis Politic, după FCSB - Young Boys 2-0: "Sunt fericit că am debutat în Europa League / Mă bucur că am arătat caracter"



După o oră de joc, pe teren și-a făcut apariția și Dennis Politic. Cu puține minute și realizări după transferul la FCSB, fostul dinamovist s-a declarat fericit că a debutat în faza principală a competiției și a subliniat momentele bune din jocul echipei sale.



"Sunt fericit că am debutat în Europa League. Aveam un obiectiv și mă bucur că s-a îndeplinit. Suntem un pic supărați. Cred că puteam obține mai mult, am avut destul de multe ocazii și destul de clare. Ne pare rău pentru seara asta, dar trebuie să ne revenim repede și să ne concentrăm pe meciul de duminică.



(n.r - despre accidentarea lui Edjouma din startul meciului) Când pierzi unul dintre oamenii de bază contează foarte mult, mai ales împotriva echipelor puternice. Eu mă bucur că am arătat caracter. Am luptat până la sfârșit și am avut momente bune în repriza secundă.



Young Boys e o echipă de calitate, o echipă care participă în Europa an de an. E un nivel superior, dar cred că suntem în revenire. Părerea mea e că nu am arătat rău în această seară, dar trebuie să fim mai eficienți la finalizare, inclusiv eu.



Cu Bologna va fi foarte greu, la fel ca toate celelalte partide din Europa. Îi vom trata cu mare respect, dar vom încerca să obținem cele 3 puncte. Îmi doresc mult de tot victoria cu Craiova, iar după pauza competițională să revenim cu forțe proaspete.



Nu ne-am gândit azi la meciul cu Craiova. Am dat totul pentru acest meci. De acum începe concentrarea pentru meciul de duminică.



(n.r - despre puținele minute primite) Suntem foarte mulți jucători, mulți jucători de calitate. Asta nu ține de mine să comentez. Ține de mine doar să muncesc. Încerc să-mi fac treaba cât de bine la antrenament, sper să am cât mai multe minute ca să încep să dau randament cât mai bun", a spus Politic, la Prima Sport.

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program



25 septembrie 2025: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 (Miculescu 13')

2 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Young Boys Berna 0-2 (Monteiro 11', 36')

23 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Bologna

6 noiembrie 2025, 19:45: FC Basel - FCSB

27 noiembrie 2025, 22:00: Steaua Roșie Belgrad - FCSB

11 decembrie 2025, 22:00: FCSB - Feyenoord

22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB

29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

