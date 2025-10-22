Mai mult, patronul de la FCSB a dat chiar de înțeles că experimentatul fundaș ar putea părăsi echipa chiar din această iarnă, alături de alți jucători precum Malcom Edjouma sau David Kiki.

Vlad Chiricheș nu își dorește un post în cadrul clubului FCSB

Între timp, după accidentarea suferită de Mihai Popescu la echipa națională, Chiricheș a fost trecut pe lista UEFA, însă rămâne de văzut cât va apuca să joace, având în vedere că și el este la rândul lui accidentat.

Din respect pentru cariera lui Chiricheș, Gigi Becali s-a arătat dispus să îi pună la dispoziție o funcție în cadrul clubului, având în vedere că va împlini 36 de ani peste doar câteva săptămâni și ar putea lua în considerare să își încheie cariera de fotbalist după ce își va încheia contractul cu FCSB.

Totuși, conform GSP, Vlad Chiricheș nu își dorește un post în cadrul clubului și, de îndată ce nu va mai fi jucătorul campioanei României, va părăsi complet clubul.

Ce a spus Gigi Becali despre Vlad Chiricheș

”De dat afară nu poți să-i dai, doar că poți să îi scoți din lot, să nu prindă lotul. Trebuie să le dai banii oamenilor. O să dispară în primul rând trei, care sunt sigur. Edjouma, Kiki și un român. (n.r. Chiricheș că nu mai poate?) Păi, vezi, înțelegi? Sunt trei. Și probabil vor mai fi încă doi. Care cam știu cum sunt, dar nu spun acum pentru că nu are rost”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

