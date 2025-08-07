VIDEO EXCLUSIV L-a enervat pe Charalambous! Antrenorul FCSB-ului, scos din minți după ce a văzut ce a făcut Bîrligea

L-a enervat pe Charalambous! Antrenorul FCSB-ului, scos din minți după ce a văzut ce a făcut B&icirc;rligea Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partida dintre FCSB și Drita este în direct la Pro TV și pe VOYO și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
FCSB - DritaFCSBDrita
Din articol

FCSB nu a avut parte de cel mai bun start de meci pe Arena Națională. Drita a marcat după doar șapte minute prin Tusha, iar campioana României a forțat imediat golul egalizator.

Elias Charalambous, enervat de Daniel Bîrligea

În minutul 30, Daniel Bîrligea l-a scos din minți pe antrenorul Elias Charalambous după ce a luat o acțiune pe cont propriu, departe de poarta adversă, încheiată cu un șut pe jos, deviat de un adversar. 

Imediat, camerele TV l-au surprins pe antrenorul FCSB vizibil enervat de acțiunea atacantului său.

Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).

FCSB - Drita | Echipele de start:

  • FCSB: Târnovanu - Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Chiricheș, Șut (cpt.) - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Bîrligea
  • Rezerve: Udrea, Zima - Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Stoian
  • Drita: Maloku - Besnik Krasniqi, Bejtulai, Broja (cpt.), Ovouka - Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj - Blerim Krasniqi, Manaj
  • Rezerve: Belhuli, Rexhepi - Sheji, Ibrahim, Bonsu, Morina, Mustafa, Abazaj
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un document aruncat din greșeală la gunoi a dus la o descoperire surprinzătoare în București. Amenzi de 8.000 de lei | FOTO
Un document aruncat din greșeală la gunoi a dus la o descoperire surprinzătoare &icirc;n București. Amenzi de 8.000 de lei | FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
S-a făcut de r&acirc;s! Surpriza lui Gigi Becali a comis-o &icirc;n FCSB - Drita
S-a făcut de râs! Surpriza lui Gigi Becali a comis-o în FCSB - Drita
ULTIMELE STIRI
Spectacol &icirc;n Bănie! C&acirc;ți suporteri sunt prezenți pe &bdquo;Ion Oblemenco&rdquo; la Universitatea Craiova &ndash; Spartak Trnava
Spectacol în Bănie! Câți suporteri sunt prezenți pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Spartak Trnava
Universitatea Craiova - Spartak Trnava 0-0, ACUM pe Sport.ro! Baiaram ratează din 3 metri cu poarta goală
Universitatea Craiova - Spartak Trnava 0-0, ACUM pe Sport.ro! Baiaram ratează din 3 metri cu poarta goală
ACUM: FCSB - Drita 0-1, &icirc;n direct la Pro TV și pe VOYO | PAUZĂ pe Arena Națională
ACUM: FCSB - Drita 0-1, în direct la Pro TV și pe VOYO | PAUZĂ pe Arena Națională
S-a făcut de r&acirc;s! Surpriza lui Gigi Becali a comis-o &icirc;n FCSB - Drita
S-a făcut de râs! Surpriza lui Gigi Becali a comis-o în FCSB - Drita
Echipa cu șapte rom&acirc;ni, victorie cu 3-2 și două cartonașe roșii &icirc;n al treilea tur preliminar Conference League
Echipa cu șapte români, victorie cu 3-2 și două cartonașe roșii în al treilea tur preliminar Conference League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. Jucători buni, favorită la titlu!

Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. "Jucători buni, favorită la titlu!"

ACUM: FCSB - Drita 0-1, &icirc;n direct la Pro TV și pe VOYO | PAUZĂ pe Arena Națională

ACUM: FCSB - Drita 0-1, în direct la Pro TV și pe VOYO | PAUZĂ pe Arena Națională

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: "Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui"

&bdquo;Reghe&ldquo; e rege &icirc;n Sudan: primele imagini cu sosirea sa &icirc;ntr-o țară sf&acirc;șiată de sărăcie și boli

„Reghe“ e rege în Sudan: primele imagini cu sosirea sa într-o țară sfâșiată de sărăcie și boli

Ciprian Marica &icirc;l desființează pe Florin Tănase: Nesimțire! Are tupeu!

Ciprian Marica îl desființează pe Florin Tănase: "Nesimțire! Are tupeu!"

Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO

Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO

CITESTE SI
Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține Rom&acirc;nia blocată c&acirc;t mai mult &icirc;n trecutul communist

stirileprotv Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul communist

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
UFC
UFC 316: Dvalishvili vs O'Malley 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Blanchfield vs Barber


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!