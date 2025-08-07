FCSB nu a avut parte de cel mai bun start de meci pe Arena Națională. Drita a marcat după doar șapte minute prin Tusha, iar campioana României a forțat imediat golul egalizator.



Elias Charalambous, enervat de Daniel Bîrligea



În minutul 30, Daniel Bîrligea l-a scos din minți pe antrenorul Elias Charalambous după ce a luat o acțiune pe cont propriu, departe de poarta adversă, încheiată cu un șut pe jos, deviat de un adversar.



Imediat, camerele TV l-au surprins pe antrenorul FCSB vizibil enervat de acțiunea atacantului său.



Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).

