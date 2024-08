Dan Petrescu știe cum se termină LASK Linz - FCSB: "Am jucat cu ei un meci amical"

LASK Linz - FCSB se joacă joi, 22 august, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO. Meciul retur din play-off-ul Europa League este programat o săptămână mai târziu, la București.

Dan Petrescu: "FCSB o să meargă mai departe în Europa League"

După 1-0 contra lui Maccabi Petah Tikva, Dan Petrescu a fost întrebat și despre duelul lui FCSB din play-off-ul Europa League, în contextul în care CFR Cluj a înfruntat LASK Linz într-un meci amical, în această vară.

Petrescu o cotează pe FCSB cu prima șansă și evidențiază punctele slabe pe care le-a văzut la formația austriacă în amicalul disputat pe 2 iulie și încheiat la egalitate, 1-1.

"Da, am jucat cu LASK Linz în amical, am făcut 1-1, dacă îmi aduc bine aminte, în ultimul meci. E o echipă agresivă, mi s-a părut că au probleme la faze fixe și la fundașii centrali. Sincer, FCSB, la ce jucători are acum, cred că o să meargă mai departe în grupele Europa League.

Poate cei de la Linz nu erau atunci cu toată echipa sau nu erau în formă, dar nu păreau o echipă de speriat, mai ales pentru FCSB", a spus Dan Petrescu.

FCSB și LASK Linz au disputat și ele un meci amical la începutul acestui an, în Antalya. Bucureștenii se impuneau cu 3-1 după golurile înscrise de Luis Phelipe, Florinel Coman și David Miculescu.

FCSB vine după eșecul cu Sparta Praga din turul 3 preliminar UEFA Champions League (2-3, 3-4 la general), în timp ce LASK nu a mai disputat niciun joc în cupele europene în noul sezon.

Stagiunea precedentă, LASK a încheiat pe locul trei campionatul din Austria, motiv pentru care evoluează acum în play-off-ul Europa League. De cealaltă parte, FCSB a câștigat SuperLiga României.

În cazul în care campioana României va pierde dubla manșă cu LASK Linz, atunci roș-albaștrii vor evolua direct în grupele Conference League. Stagiunea precedentă FCSB nu a prins grupele în nicio competiție europeană.