Dan Petrescu, RESEMNAT dupa tragerea la sorti a grupelor UEL: "Nu cred ca se putea mai prost!" Ce spune despre sansele la primavara europeana

CFR Cluj si-a aflat azi adversarele din grupele UEFA Europa League.

CFR Cluj a ratat prezenta in grupele UEFA Champions League si a ajuns in gruple UEFA Europa League.

Singura echipa romaneasca prezenta in aceasta faza a competitiei, CFR Cluj si-a aflat adversarele din grupa. Echipa antrenata de Dan Petrescu a picat in Grupa E, cu Lazio, Rennes si Celtic.

Antrenorul clujenilor nu mai are nicio asteptare in ceea ce priveste primavara europeana dupa ce a aflat in ce grupa va juca.

"Cred ca e cea mai grea tragere la sorti posibila. Am vazut componenta celorlaltor grupe si nu cred ca puteam sa picam mai prost. Aveam asteptari, dar inainte de tragerea la sorti. Acum, sperantele sunt mult mai mici. Incerc sa fiu realist", a spus Dan Petrescu pentru Goal.com.

Lazio si Celtic sunt echipe binecunoscute, cu renume in lumea fotbalului. Totusi, Rennes poate produce surpriza in grupa CFR-ului. Echipa este pe primul loc in Franta, cu maximum de puncte dupa 3 etape, invingand chiar si PSG-ul cu 2-1 in etapa secunda din Ligue 1.

"Despre Rennes nu stiu foarte multe, dar sunt pe primul loc in Franta si stiu ca au batut-o pe PSG de curand", a comentat Dan Petrescu.