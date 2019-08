CFR Cluj, singura reprezentanta a Romaniei in Europa! Ardelenii isi afla adversarii, LIVE ora 14:00! Cel mai negru scenariu pentru echipa lui Petrescu si cum arata grupa din care s-ar putea califica

FCSB a fost eliminata de Guimaraes, scor 0-1, astfel ca CFR Cluj ramane singura reprezentanta a Romaniei in grupele europene in acest sezon.

Calificarea in fata celor de la Celtic le-a asigurat jucatorilor lui Dan Petrescu prezenta in grupele Europa League. Ardelenii au ratat la randul lor calificarea in grupele UEFA Champions League, insa vor continua in Europa League.

CFR Cluj va fi in urna a patra la tragerea la sorti ce va avea loc astazi la Nyon, ora 14:00. CFR Cluj are cel mai slab coeficient, alaturi de Ferencvaros. CFR ar putea juca din nou contra lui Celtic. Scotienii sunt in urma a doua si ar putea reveni la Cluj.

Cum arata urnele

Urna 1

Sevilla (Spania) - 104.000

Arsenal (Anglia) - 101.000

FC Porto (Portugalia) - 93.000

AS Roma (Italia) - 81.000

Manchester United (Anglia) - 78.000

Dinamo Kiev (Ucraina) - 65.000

Besiktas (Turcia) - 62.000

FC Basel (Elvetia) - 54.500

Sporting Lisabona (Portugalia) - 50.000

TSKA Moscova (Rusia) - 48.000

Wolfsburg (Germania) - 40.000

Lazio (Italia) - 37.000

Urna 2

PSV (Olanda) - 37.000

FK Krasnodar (Rusia) - 34.500

Celtic (Scotia) - 31.000

FC Copenhaga (Danemarca) - 31.000

Sporting Braga (Portugalia) - 31.000

Gent (Belgia) - 29.500

Borussia Monchengladbach (Germania) - 29.000

Astana (Kazakhstan) - 27.500

Young Boys (Elvetia) - 27.500

Ludogoret (Bulgaria) - 27.000

Apoel Nicosia (Cipru) - 25.500

Eintracht Frankfurt (Germania) - 24.000

Urna 3

St. Etienne (Franta) - 23.000

Qarabag (Azerbaidjan) - 22.000

Feynoord (Olanda) - 22.000

Getafe (Spania) - 20.713

Espanyol (Spania) - 20.713

Malmo (Suedia) - 20.000

Partizan Belgrad (Serbia) - 18.000

Standard Liege (Belgia) - 17.500

Wolverhampton (Anglia) - 17.092

Rennes (Franta) - 11.699

Rosenborg (Norvegia) - 11.500

Istanbul Basaksehir (Turcia) - 10.500

Urna 4

Alkmaar (Olanda) - 10.500

Vitoria Guimaraes (Portugalia) - 9646

FC Oleksandriya (Ucraina) - 7780

Dudelange (Luxemburg) - 6250

Lask Linz (Austria) - 6250

Wolfsberger (Austria) - 6250

Lugano (Elvetia) - 6000

Trabzonspor (Turcia) - 8000

Slovan Bratislava (Slovacia) - 6000

Rangers (Scotia) - 5.250

CFR Cluj (Romania) - 3500

Ferencvaros (Ungaria) - 3500

Cum ar putea arata cea mai grea si cea mai usoara grupa pentru CFR

Grupa grea: Manchester United, PSV, St. Etienne, CFR Cluj

Grupa usoara: FC Basel, Apoel Nicosia, Rosenborg, CFR Cluj