Gigi Becali se bate, periodic, cu pumnul în piept că e un bun creștin. La un moment dat, în contul convingerilor sale religioase, latifundiarul chiar spunea că se va gândi de două ori, înainte de a aduce la echipă fotbaliști care au alte religii!

Firește, având în vedere situația de astăzi din fotbalul internațional, în care e aproape imposibil să construișeti o echipă competitivă fără străini, Becali a fost obligat să renunțe la o asemenea gândire. De altfel, în lotul de acum al roș-albaștrilor sunt mai mulți musulmani, precum Dawa (Camerun) și Edjouma (Franța).

Acum, cu ocazia meciului FCSB - Young Boys (joi, ora 19.45), patronul roș-albaștrilor va ajunge chiar la mâna unui arbitru musulman. Pentru că UEFA l-a delegat la această întâlnire pe centralul Mohammed Al-Hakim (foto). Suedez în acte, însă născut în Najaf (Irak), un oraș sfânt în lumea islamică.

Mohammed Al-Hakim, generos cu împărțirea cartonașelor

Dincolo de originile centralului Al-Hakim, ar fi de remarcat și stilul său de a arbitra. Pentru că suedezul de 40 de ani e un central sever, generos când vine vorba de acordarea cartonașelor.

În sezonul trecut, în 33 de partide conduse în toate competițiile, Al-Hakim a acordat 96 de „galbene“ și 4 „roșii“, plus 2 penalty-uri.

Potrivit anunțului UEFA, la FCSB - Young Boys, Al-Hakim va fi ajutat de asistenții Mehmet Culum şi Fredrik Klyver, iar al patrulea oficial va fi Joakim Oestling. Arbitru video a fost desemnat polonezul Pawel Malec, iar arbitru asistent video va fi conaţionalul său, Kornel Paszkiewicz.

Al-Hakim a arbitrat și un meci al Botoșaniului

Mohammed Al-Hakim a condus meciul dintre FC Botoşani şi KF Shkendija, scor 0-1, pe 17 septembrie 2020, în turul al doilea preliminar al Europa League. Potrivit Agerpres, el fusese al patrulea oficial şi la meciul câştigat pe 7 septembrie acelaşi an de naţionala României contra Austriei, cu scorul de 3-2, la Klagenfurt, în Grupa 1 din Liga B a Naţiunilor.

