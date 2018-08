Craiova si-a aflat adversara din Europa League! Care e rezultatul in duelul pe care sunt toti ochii stelistilor

Castigatoarea Cupei Romania va intra direct in turul 3 al Europa League.

Ceea ce pare destul de previzibil la tragerea la sorti a devenit aproape o certitudine: Craiova o va intalni in turul urmator al Europa League pe Red Bull Leipzig! Echipa din Germania a castigat partida tur de pe propriul teren cu suedezii de la Hacken cu scorul de 4-0!

Fara vedetele Timo Werner sau Emil Forsberg, cei care au fost prezenti la Mondial, Leipzig s-a distrat cu Hacken - Bruma, Matheus Cunha, Kampl si Augustin au marcat cele 4 goluri, insa Leipzig a incheiat partida in 10 dupa eliminarea lui Ilsanker.

Mult mai echilibrat este meciul la care sunt atenti stelistii - Hajduk Split - Slavia Sofia a fost doar 0-0 la pauza! Partida aflata in desfasurare este condusa de o brigada din Romania cu Istvan Kovacs la centru. Cei de la Haijduk au reusit sa deschida scorul prin Said in minutul 79 si acesta a fost rezultatul final!

Tot la aceeasi ora s-a disputat si partida dintre macedonenii de la Sutjeska si armenii de la Alashkert. CFR Cluj va juca impotriva invingatoarei daca este eliminata de Malmo din preliminariile Ligii. Cei de la Alashkert au castigat in deplasare cu 1-0.