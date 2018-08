CRAIOVA, EUROPA LEAGUE | "Incanta publicul cu calitatile sale!" Atacantul SPECTACOL a semnat cu Craiova pe 3 ani

Craiova isi afla azi adversara din Europa League! Un atacant a semnat cu echipa olteana!

CSU Craiova a avut un debut slab de sezon, iar Mangia a cerut intariri! Acum le si primeste! Atacantul paraguayan Cezar Daniel Meza Colli a semnat pe 3 ani cu echipa olteana.

Comunicat oficial:

"Clubul Universitatea Craiova anunta faptul ca a semnat un contract valabil pe 3 ani cu Cesar Daniel Meza Colli. Bine ai venit in familia Stiintei, Cesar & mult succes in tricoul alb-albastru!

Nascut pe data de 5 octombrie 1991 in localitatea Asuncion, noua extrema dreapta a echipei noastre are o talie de 1,72 m. si este un fotbalist de picior stang. Este recunoscut ca fiind un fotbalist ce poate incanta publicul prin calitatile sale.

Fotbalistul cu dubla cetatenie, paraguayana si italiana, a evoluat pe parcursul carierei de fotbalist profesionist la formatii de traditie precum FC Cesena si Deportivo Alaves. Colli a evoluat, de asemenea, in 73 de partide din prima liga a Azerbaijanului dar si in doua meciuri din Serie A. In „dubla” din primul tur preliminar al acestui sezon UEFA Europa League, Colli a izbutit sa marcheze doua goluri si sa ofere o pasa decisiva pentru fosta sa formatie, FK Keshla.", anunta CSU Craiova.

Jucatorul poate debuta joi in Europa League contra lui Leipzig.