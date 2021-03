Premiera absoluta pentru Simona Halep! Investitia care o face fericita, dezvaluita intr-un Instastory: "E primul!" 

Anul 2021 este anul schimbarilor in viata personala a Simonei Halep.

Simona Halep a inceput anul 2021 cu o schimbare majora in ceea ce priveste modul in care isi petrece timpul liber. Incepand de miercuri, 17 martie, numarul 3 WTA a intrat in randul persoanelor care detin animale de companie.

Prima alegere a campioanei de la Wimbledon a constat intr-un pestisor pe care il tine intr-un acvariu cu tematica unui teren de tenis.

"Am acum un pestisor. E primul meu animal de companie," a scris Simona Halep intr-un Instastory, aratandu-se bucuroasa in legatura cu decizia pe care a luat-o.

Simona Halep va pleca maine inspre Miami, unde va participa la turneul WTA 1000 din Florida, programat pentru perioada 23 martie - 3 aprilie.