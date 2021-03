S-a aflat motivul pentru care Budescu nu a fost convocat la nationala! Noua regula impusa de staff: "Cand un jucator are 2 kg peste, nu il chemam!"

Mirel Radoi a anuntat lotul pe care se va baza la primele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din Qatar.

Suprinzatoare pentru multa lume a fost absenta de pe lista a lui Constantin Budescu. Mijlocasul ofensiv de 32 de ani s-a transferat la inceputul lunii februarie la Al Damac si a avut deja evolutii apreciate in Arabia Saudita.

Cu toate acestea, la meciurile pe care le-a jucat s-a putut observa ca fostul fotbalist al Astrei are cateva kilograme in plus, fapt ce se pare ca a cantarit decisiv in lasarea sa in afara lotului, fapt confirmat de secundul echipei nationale, Nicolae Dica.

"Noi avem o regula. Cand un jucator are 2 kg peste, noi nu il chemam. Noi avem regula asta la echipa nationala si nu ne intereseaza.

E decizia noastra. Cand vii la echipa nationala conteaza mult cum joci, cum te antrenezi, ce randament dai.. Poate la echipa ta esti cel mai bun, dar conteaza doar ce faci la nationala. Pe urma ne uitam ce variante mai avem pe postul respectiv si dupa alegem", a spus Dica la Telekom Sport.