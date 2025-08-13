În tur, FCSB s-a impus pe Arena Națională cu 3-0, într-un adevărat thriller. Echipa kosovară Drita a condus cu 2-0, dar roș-albaștrii au revenit în joc în actul secund când au întors soarta partidei.



Formația dirijată de Elias Charalambous pleacă, așadar, cu prima manșă pentru accederea în play-off-ul Europa League. Rămâne însă de văzut ce va face FCSB la Priștina, joi seară, într-un meci transmis în direct pe VOYO.



Cod roșu de caniculă la Priștina! Câte grade vor fi la meciul Drita - FCSB, LIVE pe VOYO joi seară



În Kosovo, mai exact la Priștina, AccuWeather anunță cod roșu de caniculă joi seară. Cu maxima de 33 de grade Celsius, resimțite ca 34 după-amiaza, la ora disputării partidei vor fi 27 de grade Celsius.



Vremea va fi similară cu cea din România, având în vedere că în București, tot la ora în care va începe partida, afară vor fi 26 de grade Celsius.



În lotul lui Elias Charalambous nu se va afla pentru returul cu Drita nici fundașul stânga Risto Radunovic și nici atacantul central Denis Alibec. În schimb, cipriotul va putea apela la căpitanul Darius Olaru.



Campioana României a picat din Champions League în Europa League, după 3-1 și 1-2 cu Inter Club d'Escaldes din Andorra și 0-1 și 1-2 cu KF Shkendija din Macedonia de Nord în preliminariile continentale.



Campioana României a picat din Champions League în Europa League, după 3-1 și 1-2 cu Inter Club d'Escaldes din Andorra și 0-1 și 1-2 cu KF Shkendija din Macedonia de Nord în preliminariile continentale.



În cazul în care o elimină pe Drita, FCSB se califică în play-off-ul Europa League, unde va înfrunta formația scoțiană Aberdeen.



Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).

