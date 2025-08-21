Radunovic, Alhassan și Ngezana, la stadionul lui Aberdeen, deși nu au primit viza
În ziua jocului, FCSB a primit o veste proastă: Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan, cei trei fotbaliști extracomunitari din lot, nu au primit viza pentru Scoția, astfel că nu au drept de joc în meciul tur cu Aberdeen.
Cei trei jucători au rămas în camera de hotel miercuri seară și nu s-au antrenat cu echipa. Au așteptat până joi după-amiază o veste bună, una care nu a mai venit.
Cu toate acestea, Ngezana, Radunovic și Alhassan și-au făcut apariția la stadion alături de restul echipei. Cei trei vor urmări însă partida din tribune.
Gigi Becali: "Poate le dă Dumnezeu peste nas"
Gigi Becali a anunțat, joi după-amiază, că Risto Radunovic, Siyabonga Ngezana și Baba Alhassan nu vor putea juca împotriva lui Aberdeen, după ce nu au primit viza pentru Scoția din partea autorităților.
"E o problemă serioasă, dar noi nu putem să știm cum e mai bine. Le-a respins viza. Ei au jucat în Scoția, anul trecut, cu Rangers. Nu te pui cu ei. Ce să faci? Suntem țară mică.
Ei au intrat în Scoția și i-au dus la hotel. Cred că i-a dus cu escortă la hotel. Au stat la hotel să aștepte pentru că a fost caz special. Altfel, nici la hotel nu te primește. E o nebunie! Dar asta este acum, nu mai stăm să ne plângem. Poate le dă Dumnezeu peste nas", a spus Gigi Becali, la Digisport.