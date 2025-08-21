Radunovic, Alhassan și Ngezana, la stadionul lui Aberdeen, deși nu au primit viza

În ziua jocului, FCSB a primit o veste proastă: Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan, cei trei fotbaliști extracomunitari din lot, nu au primit viza pentru Scoția, astfel că nu au drept de joc în meciul tur cu Aberdeen.



Cei trei jucători au rămas în camera de hotel miercuri seară și nu s-au antrenat cu echipa. Au așteptat până joi după-amiază o veste bună, una care nu a mai venit.



Cu toate acestea, Ngezana, Radunovic și Alhassan și-au făcut apariția la stadion alături de restul echipei. Cei trei vor urmări însă partida din tribune.

