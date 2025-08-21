FOTO ȘI VIDEO Surpriză la Aberdeen - FCSB! "Interzișii" Ngezana, Radunovic și Alhassan, la stadion

Aberdeen - FCSB începe la 21:45, în direct pe VOYO, în prima manșă din play-off-ul Europa League.

În ziua jocului, FCSB a primit o veste proastă: Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan, cei trei fotbaliști extracomunitari din lot, nu au primit viza pentru Scoția, astfel că nu au drept de joc în meciul tur cu Aberdeen.

Cei trei jucători au rămas în camera de hotel miercuri seară și nu s-au antrenat cu echipa. Au așteptat până joi după-amiază o veste bună, una care nu a mai venit.

Cu toate acestea, Ngezana, Radunovic și Alhassan și-au făcut apariția la stadion alături de restul echipei. Cei trei vor urmări însă partida din tribune.

Gigi Becali: "Poate le dă Dumnezeu peste nas"

Gigi Becali a anunțat, joi după-amiază, că Risto Radunovic, Siyabonga Ngezana și Baba Alhassan nu vor putea juca împotriva lui Aberdeen, după ce nu au primit viza pentru Scoția din partea autorităților.

"E o problemă serioasă, dar noi nu putem să știm cum e mai bine. Le-a respins viza. Ei au jucat în Scoția, anul trecut, cu Rangers. Nu te pui cu ei. Ce să faci? Suntem țară mică.

Ei au intrat în Scoția și i-au dus la hotel. Cred că i-a dus cu escortă la hotel. Au stat la hotel să aștepte pentru că a fost caz special. Altfel, nici la hotel nu te primește. E o nebunie! Dar asta este acum, nu mai stăm să ne plângem. Poate le dă Dumnezeu peste nas", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
Aberdeen - FCSB, 21:45, LIVE pe VOYO | Meci tare în Scoția pentru campioana României. Echipele de start
Hacken - CFR Cluj 4-1, ACUM | Korenica reduce din diferență la Goteborg
Istanbul Bașakșehir - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:45! Echipele de start
Florin Prunea a prefațat Aberdeen – FCSB: "Aici pot avea probleme!"
Gigi Becali l-a taxat pe Alibec! Ce a spus patronul lui FCSB despre Thiam
Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu: „A pierdut tot!"

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Seara extremelor în play-off-ul UCL! Autogol, cartonașe roșii și un scor de 5-0

A venit explicația: cum a ajuns Thiam la FCSB

Reacția BBC după ce 3 jucători de la FCSB au primit interzis la duelul cu Aberdeen

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Primarul din Mangalia a fost reţinut de DNA pentru 24 de ore, după ce ar fi primit șpagă și haine scumpe

Ministrul Educaţiei, criticat după ce a îndemnat studenţii să-şi caute job-uri part-time: „Nu poți trăi decent"

J.D. Vance: „Europenii trebuie să-şi asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei"

Buzoianu: Romsilva este tratată ca o moşie de un pumn de oameni, care îi folosesc pe oamenii din subordine ca pe nişte cifre

