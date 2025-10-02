Atacantul moldovean Vladislav Blănuță, transferat recent de la FCU Craiova, a bifat 16 minute în tricoul echipei ucrainene în Conference League.



Intrat pe teren în minutul 81, într-un moment în care Dinamo era condusă deja cu 0-2, Blănuță nu a putut schimba cursul jocului.



Vladislav Blănuță a primit cea mai mică notă de pe teren



Conform SofaScore, vârful de 22 de ani a primit nota 6.1, cea mai mică din echipa gazdelor.

În cele 15 minute jucate a avut două șuturi pe lângă poartă, patru atingeri de balon și a pierdut de două ori posesia, fără să reușească vreo pasă completă.



Debutul său vine pe fondul tensiunilor cu o parte dintre suporterii lui Dinamo Kiev, care l-au contestat încă de la transfer pe motive politice.

