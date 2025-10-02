Tehnicianul cipriot l-a titularizat pe Octavian Popescu și a admis că fotbalistul a fost marginalizat pe nedrept în ultima perioadă. Tavi Popescu nu mai jucase niciun minut în ultimele trei meciuri oficiale ale roș-albaștrilor, fiind ultima dată titular în derby-ul cu Rapid, disputat pe 17 august. Acum, el primește șansa de a demonstra din nou într-un meci european de maximă importanță.



"Are o șansă să-și arate calitatea"

Antrenorul campioanei s-a arătat convins că mijlocașul va profita la maximum de oportunitatea primită și a explicat decizia de a-l reintroduce în primul unsprezece.



"Am spus-o că poate am fost nedrepți cu Tavi, are o șansă în acest meci să-și arate calitatea", a transmis Elias Charalambous înaintea fluierului de start, potrivit Digisport.



Pe lângă Popescu, în echipa de start revine și Valentin Crețu, refăcut după o accidentare care l-a ținut pe tușă în ultimele patru partide. Despre Denis Alibec, titular în atac, Charalambous a adăugat: "E o nouă oportunitate pentru el. Ne poate ajuta, sper să marcheze".



Cipriotul a prefațat și duelul cu elvețienii, avertizând asupra forței ofensive a adversarului. "Young Boys e o echipă dificilă, una foarte ofensivă, trebuie să ne apărăm foarte bine, să ținem de minge, să fim agresivi", a mai spus tehnicianul.



Echipele de start pentru FCSB – Young Boys:



FCSB: Târnovanu – V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Edjouma, Alhassan – Miculescu, O. Popescu, Thiam – Alibec. Antrenor: Elias Charalambous



Young Boys: Keller – Janko, Lauper, Benito, Hadjam – Males, Raveloson, Fernandes, Monteiro – Bedia, Gigovic. Antrenor: Giorgio Contini

