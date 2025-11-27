GALERIE FOTO Ultrașii de la Steaua Roșie au adus un banner uriaș pentru fanii români. Galeria FCSB a reacționat imediat

Ultrașii de la Steaua Roșie au adus un banner uriaș pentru fanii rom&acirc;ni. Galeria FCSB a reacționat imediat Europa League Mesaj afișat la Steaua Roșie - FCSB / Foto Sport Pictures
FCSB a pierdut meciul cu Steaua Roșie Belgrad din UEFA Europa League, scor 0-1, pe "Marakana".

Duelul de la Belgrad a început cu un moment aparte, ultrașii de la Steaua Roșie au afișat un banner uriaș pentru suporterii români.

  Steaua rosie belgrad fcsb uefa europa league 27112025
Mesaj afișat la Steaua Roșie - FCSB / Foto Sport Pictures
Mesaj afișat la Steaua Roșie - FCSB / Foto Sport Pictures
Mesaj afișat la Steaua Roșie - FCSB / Foto Sport Pictures
Mesaj afișat la Steaua Roșie - FCSB / Foto Sport Pictures
Galerie Steaua Roșie, la Belgrad / Foto Sport Pictures
Galerie FCSB, la Belgrad / Foto Sport Pictures
Mesaj afișat la Steaua Roșie - FCSB / Foto Sport Pictures
Mesajul ultrașilor de la Steaua Roșie: "Frați ortodocși"

Sârbii au profitat de acest meci pentru a-și arăta admirația față de suporterii români. Astfel, pe "Marakana" a fost vizibil la începutul meciului un banner uriaș, însoțit de mesajul "Frați ortodocși". Și stema României, lângă stema Serbiei.

Fanii de la Steaua Roșie au apreciat comportamentul românilor de la ultimele dueluri cu Bosnia și Herțegovina, respectiv Kosovo. Mai exact, sârbii i-au răsplătit pe români pentru mesajele de solidaritate de la aceste partide.

FCSB a fost însoțită de câteva sute de suporteri la Belgrad. După ce au văzut bannerul afișat de gazde, fanii români au scandat: "Kosovo e Serbia" și "Serbia, Serbia!". Gazdele au primit cu bucurie aceste scandări ale oaspeților.

FCSB, în picaj în Europa League

FCSB a suferit la Belgrad al patrulea eșec în faza principală din UEFA Europa League. Campioana a rămas cu trei puncte, bifate în duelul cu Go Ahead Eagles din prima etapă.

După cinci etape, roș-albaștrii se situează pe locul 31. Sub FCSB sunt Utrecht, Rangers, Malmo, Maccabi Tel Aviv și OGC Nice.

În Europa League, pentru FCSB urmează meciul cu Feyenoord de pe 11 decembrie, de la ora 22:00. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

