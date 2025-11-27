Campioana României are în cont patru înfrângeri consecutive și doar trei puncte după cinci etape. Roș-albaștrii sunt pe locul 31 din 36 în clasamentul fazei principale, cu doar Utrecht, Rangers, Malmo, Maccabi Tel Aviv și Nice în spate.



Cu un singur succes bifat, 1-0 cu Go Ahead Eagles, trupa lui Elias Charalambous are nevoie acum de un adevărat miracol pentru a prinde play-off-ul.



Cum se califică FCSB în play-off-ul Europa League după 0-1 cu Steaua Roşie



Anul trecut, ultimul loc calificat în play-off a avut 10 puncte. FCSB are acum 3 puncte, deci calculele sunt simple.



FCSB trebuie să strângă cel puțin 7 puncte din ultimele trei etape, adică, pe înțelesul tuturor, două victorii și un egal sau trei victorii (care ar duce echipa la 12 puncte).



Ultimele trei etape îi aduc campioanei României cei mai dificili adversari posibili:



FCSB – Feyenoord (11 decembrie, ora 22:00, Arena Națională)



Dinamo Zagreb – FCSB (22 ianuarie)



FCSB – Fenerbahce (29 ianuarie

Anul trecut, FCSB strânsese o avere în grupă, după cinci etape

În acest moment, FCSB are patru înfrângeri la rând, în grupa de Europa League. După victoria cu Go Ahead Eagles (1-0) din runda inaugurală, au curs eșecurile cu Young Boys (0-2), Bologna (1-2), Basel (1-3) și Steaua Roșie Belgrad (0-1).

Practic, singura victorie din grupa de Europa League de până acum a adus suma de 450,000 de euro pentru clubul patronat de Gigi Becali. La care se adaugă prima de calificare, în această fază, de 4,3 milioane de euro.

Prin comparație, anul trecut, până în acest punct din Liga Europa, FCSB câștigase o avere numai prin rezultatele obținute în grupă. Atunci, campioana României avea trei victorii, o remiză și o înfrângere, după primele cinci runde:

*4-1 cu RFS

*1-0 cu PAOK Salonic

*0-4 cu Rangers

*2-0 cu Midtjylland

*0-0 cu Olympiakos

Bilanțul financiar al acestor rezultate? 1,5 milioane de euro exclusiv pentru puncte! La care se adăuga și prima de calificare în grupa de Europa League, de 4,3 milioane de euro. Așadar, FCSB avea deja 5,8 milioane de euro, anul trecut, după etapa a 5-a din Europa League.

Acum, suma strânsă e mai mică. Cu aproximativ un milion de euro. Și pierderile vor continua! Pentru că, pe fondul rezultatelor slabe, interesul fanilor va scădea. Ceea ce înseamnă că vor fi multe locuri goale în tribune, la partidele de acasă cu Feyenoord (11 decembrie) și cu Fenerbahce (29 ianuarie). Drept urmare, nici vânzarea biletelor nu va mai genera veniturile-recrod din campania precedentă.

