CFR se teme de meciul cu KuPS: "Nici echipe precum Real Madrid sau Bayern nu pot reusi o asemenea serie!"

CFR Cluj va disputa joi de la ora 18:30 contra celor de la KuPS, meciul pentru accederea in grupele Europa League.

Campioana se teme de duelul cu finlandezii, avand in vedere seria uimitoare de 8 jocuri consecutive castigate ale celor de la KuPS. CFR nu vine tocmai dupa un rezultat foarte bun in campionat, acestia facand 0-0 cu ultimul loc din sezonul trecut, Chindia Targoviste. Avantajul clujenilor este acela ca meciul se va disputa acasa si nu pe un teren sintetic la fel ca in runda precedenta.

"Jucam impotriva campioanei Finlandei, am vazut ca in ultimele 8 partide acestia au castigat, este incredibil acest lucru, nici echipe precum Real Madrid sau Bayern Munchen nu pot reusi o asemenea serie. Pe noi ne va astepta o finala si trebuie sa ramanem concentrati pentru a merge mai departe"

"E un avantaj ca jucam meciul acasa, cu Floriana si Djurgardens am jucat pe sintetic, ceea ce ne-a dezavantajat. Anul trecut am trecut de grupe, am ridicat stacheta si trebuie sa mentinem aceasta linie si sa mergem din nou in grupe. Suntem pregatiti fizic si psihic chiar si pentru penalty-uri", a declarat Andrei Burca.