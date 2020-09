Vin sa se infrunte cu CFR din postura de echipa neinvinsa de 8 meciuri! Cine este KuPS Kuopio, adversara ardelenilor din playoff-ul Europa League

Echipa lui Dan Petrescu va intalni campioana Finlandei in meciul care poate aduce peste 10 milioane de euro.

Clujenii sunt favoriti avand in vedere parcursul european pe care l-au avut in editia trecuta, lotul echipei si experienta pe care jucatorii o au. Campioana Romaniei are un lot in valoare de 24 de milioane de euro, fata de 4,25 milioane de euro cat are KuPS. Finlandezii vin la Cluj cu un antrenor experimentat, Arne Erlandsen (60 de ani), care a pregatit in trecut pe IFK Goteborg.

Golgeterul este echipei este brazilianul Rangel, marcator a 8 goluri in toate competitiile, finlandezii numarand numai putin de 11 stranieri in tot lotul. CFR s-a impiedicat cu Chindia, formatie care a terminat pe ultimul loc in sezonul trecut, scor 0-0. In schimb, KuPS vine dupa 8 victorii consecutive, una dintre cele mai sonore victime fiind Slovan Bratislava, campioana Slovaciei.

KuPS nu este cea mai titrata echipa din Finlanda dar are sase titluri castigate. Echipa infiintata in 1923, joaca meciurile de acasa pe un stadion de 5000 de locuri. KuPS a mai intalnit doar o singura romaneasca in istorie, pe Gaz Metan in 2011, cu care au pierdut la general scor 1-2. Anul trecut echipa din Finlanda a parasit competitia in turul al 2-lea, fiind eliminata de Legia Varsovia.

FOTO cu meciul dintre Gaz Metan si KuPS, meciul fiind jucat pe stadionul mediesenilor.