CFR CLUJ 1-0 RENNES | Mario Camora, dupa victoria obtinuta cu Rennes: "Am castigat, dar cu siguranta vom fi criticati"  VIDEO

Victoria CFR-ului cu Rennes o duce mai aproape de primavara europeana. Clujenii au invins prin golul marcat de Rondon in minutul 87, dar si cu ajutorul interventiilor spectaculoase ale lui Arlauskis.

Dupa meci, coechipierii l-au laudat pe Arlauskis pentru prestatia excelenta. Mario Camora, capitanul echipei lui Dan Petrescu, se declara multumit de intreaga echipa, insa este sigur ca vor fi criticati.

"E un gol important pentru noi. Nu a fost un meci usor, am jucat impotriva unei echipe cu multa calitate.

Lui Arlauskis i-as da 10. Ce a facut astazi, a fost extraordinar. S-a vazut in timpul meciului, Arlauskis a fost extraordinar, el ne-a salvat. Noi lucram fazele fixe, s-a vazut si astazi.

Noi, jucatorii suntem fericiti, echipa are nota maxima. Astazi am castigat, dar cu siguranta vom fi criticati. Am jucat cu o echipa de valoare, care i-a batut de doua ori pe PSG. Nu putem sa ne comparam.

Meciul cu Dinamo este important, este o competitie pe care vrem sa o castigam din nou, sa jucam in competitii europene. Trebuie sa se sparga gheata o data si sa speram ca vom castiga cu Dinamo.

Mister e fericit, ca si noi toti, ca suntem mai aproape de calificare. Nu va fi usor meciul de la Lazio, dar suntem increzatori", a declarat Camora la finalul meciului.