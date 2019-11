CFR Cluj 1-0 Rennes | Declaratiile lui Rondon, dupa ce a marcat golul victoriei si a fost eliminat: "Nu sunt eu eroul!" 

CFR a invins-o pe Rennes pe teren propriu, prin golul marcat de Mario Rondon in minutul 87. Acelasi Rondon a fost eliminat 3 minute mai tarziu dupa o intrare la la Gnagnon. Dupa meci, Rondon a pus meritul victoriei pe seama echipei.

"Nu sunt eu eroul. Cred ca eroul este intreaga echipa. Echipa a stiut sa sufere, e meritul nostru, al tuturor, am lucrat pentru asta. Chiar si astazi am lucrat la loviturile libere. Mi-am facut treaba, sa ajut echipa sa castige forta in atac.

E important pentru mine, pentru echipa, pentru Romania sa ne calificam. Mai avem doua meciuri si vom incerca sa ajungem pe primul loc", a declarat Mario Rondon la finalul meciului.