CFR CLUJ - RENNES, LIVE 19:55 | "Daca vom bate, vom avea tot a treia sansa in grupa!" Clujenii se lupta in aceasta seara pentru un nou succes in Europa League

CFR Cluj ataca prima pozitie a Grupei E din Europa League. Clujenii vor juca acasa impotriva francezilor de la Rennes, pe care i-au invins in meciul tur cu 1-0. Cu o victorie in aceasta seara, echipa lui Dan Petrescu ia o optiune serioasa in cursa calificarii.

In primele trei meciuri din grupa, CFR are doua victorii si o infrangere. Echipa din Gruia le-a invins pe Lazio cu 2-1 si pe Rennes cu 1-0 si a pierdut in deplasarea de la Celtic cu 2-0.

"Daca vom bate, vom avea sansa de a continua, dar tot a treia in grupa aceasta. Fiindca daca Lazio castiga cu Celtic, e aceeasi situatie ca acum cand castigam. Suntem in urma cu 40 de milioane de euro la buget, acesta este adevarul. Raphinha i-a costat 20 de milioane de euro pe cei de la Rennes, bugetul pe doi ani sau doi ani si jumatate al nostru. Despre ce vorbim? Dupa meciul cu Rennes am fost si eu suparat dupa repriza a doua a CFR-ului, nu doar specialistii sau microbistii. Dupa ce-am vazut Chelsea cu Ajax, nu mai sunt! A jucat Chelsea in zece, Ajax in opt, iar olandezii erau mai buni. Acesta este fotbalul in Europa", a spus Dan Petrescu.

Antrenorul celor de la Rennes a declarat ca spera ca acest meci sa se termine 11 contra 11, facand referire la eliminarile din meciul tur:

"Speram sa terminam 11 contra 11. Trebuie sa ii multumim 100% pe cei 500 de suporteri care si-au anuntat prezenta. Echipa noastra progreseaza, dar vom vedea dupa cele 90 de minute de joc. Vom face toate pregatirile necesare pentru a castiga", a spus Julien Stephan.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Arlauskis, Peteleu, Burca, Boli, Camora, Bordeianu, Deac, Djokovic, Culio, Omrani, Traore

Antrenor: Dan Petrescu

Rennes: Salin, Traore, Gnagnon, Morel, Maouassa, Raphinha, Grenier, Bourigeaud, Niang, Del Castillo, Hunou

Antrenor: Julien Stephan

CLASAMENTUL IN GRUPA CFR-ULUI: