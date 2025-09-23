GALERIE FOTO FCSB a plecat spre Olanda! Revenire importantă în lot pentru meciul cu Go Ahead Eagles

FCSB a plecat spre Olanda! Revenire importantă &icirc;n lot pentru meciul cu Go Ahead Eagles Europa League
FCSB va debuta în faza principală Europa League împotriva lui Go Ahead Eagles.

Meciul este programat joi seară, de la 19:45, pe stadionul ”De Adelaarshorst” din Deventer. Partida va putea fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.

Risto Radunovic, în lotul lui FCSB pentru meciul cu Go Ahead Eagles

Roș-albaștrii au plecat spre Țările de Jos încă de joi seară, iar printre jucătorii care au făcut deplasarea s-a numărat și Risto Radunovic, fundașul lateral din Muntenegru, care, în ultima perioadă, s-a chinuit din cauza pubalgiei.

Prezența lui Radunovic în lotul campioanei era incertă. Totuși, faptul că Radunovic a făcut deplasarea nu înseamnă neapărat că fotbalistul va evolua în primul meci al roș-albaștrilor din faza principală Europa League. O decizie în acest sens va fi luată abia după antrenamentul oficial al campioanei României.

O absență importantă este însă cea a lui Adrian Șut, mijlocașul accidentat în remiza înregistrată de echipa națională a României împotriva Ciprului, scor 2-2.

