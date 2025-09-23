Meciul este programat joi seară, de la 19:45, pe stadionul ”De Adelaarshorst” din Deventer. Partida va putea fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.

„Țeapa“ luată de Gigi Becali: „Nu au fost inspirați. La FCSB nu avea liniște!“

Veste excelentă pentru Cristi Chivu! Ce a aflat înaintea meciului din Serie A

Antrenorul din Superligă avertizat de Basarab Panduru: „Pedalezi pe loc”

Roș-albaștrii au plecat spre Țările de Jos încă de joi seară, iar printre jucătorii care au făcut deplasarea s-a numărat și Risto Radunovic, fundașul lateral din Muntenegru, care, în ultima perioadă, s-a chinuit din cauza pubalgiei.

Prezența lui Radunovic în lotul campioanei era incertă. Totuși, faptul că Radunovic a făcut deplasarea nu înseamnă neapărat că fotbalistul va evolua în primul meci al roș-albaștrilor din faza principală Europa League. O decizie în acest sens va fi luată abia după antrenamentul oficial al campioanei României.

O absență importantă este însă cea a lui Adrian Șut, mijlocașul accidentat în remiza înregistrată de echipa națională a României împotriva Ciprului, scor 2-2.

