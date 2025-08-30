În urma tragerii la sorți de vineri, FCSB și-a aflat adversarele din faza principală Europa League: Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie Belgrad (deplasare), Young Boys Berna (acasă), FC Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare). Programul meciurilor nu a fost anunțat încă de UEFA.



Ce a spus antrenorul de la Bologna despre FCSB, după ce a aflat de duelul din Europa League

Vincenzo Italiano, antrenorul celor de la Bologna, a comentat tragerea la sorți și a amintit despre titlurile consecutive cucerite de FCSB în România. Formația italiană va mai înfrunta Aston Villa, Brann, Celtic, Salzburg, Freiburg, Celta Vigo și Maccabi Tel Aviv.



"Avem o grupă dificilă cu adversare care eu experiență în cupele europene. Salzburg e o prezență constantă aici de aproape 20 de ani, Celtic are 55 de titluri în campionatul intern și continuă să domine fotbalul din Scoția.



Maccabi Tel Aviv și Steaua București (n.r - FCSB) vin după titluri consecutive în campionatele lor, iar Freiburg s-a descurcat bine în Europa în ultimele sezoane. Celta revine în competițiile internațională după ce în 2017 a jucat o semifinală de Europa League, iar Brann e în plin sezon, deci are meciuri în picioare.



Apoi, desigur, Aston Villa, o echipă pe care o cunoaștem bine. Am întâlnit-o sezonul trecut în Champions League și știm cât de puternică și bine organizată este.



Vor fi opt meciuri dificile. Trebuie să știm să le gestionăm bine și să profităm la meciurile de pe Dall'Ara de sprijinul fanilor", a spus Vincenzo Italiano, citat de TMW.

Bologna este deținătoarea Cupei Italiei, după ce în finală a trecut de AC Milan, scor 1-0. În precedentul sezon din Serie A, echipa lui Vincenzo Italiano a încheiat pe locul 9.



Tot în sezonul trecut, Bologna a jucat și în faza principală din UEFA Champions League, acolo unde a strâns doar 6 puncte și a încheiat pe locul 28 din 36.



Singura echipă învinsă de Bologna a fost Borussia Dortmund (2-1). În rest, trei remize - 0-0 contra lui Șahtior, 0-0 împotriva celor de la Benfica, 1-1 contra lui Sporting - și patru înfrângeri: 0-2 vs. Liverpool, 0-2 vs. Aston Villa, 0-1 vs. AS Monaco și 1-2 vs. Lille.

