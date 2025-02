Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la ora 22:00, în play-off-ul pentru optimile de finală UEFA Europa League. Returul dintre FCSB și PAOK va avea loc o săptămână mai târziu, la București, pe Arena Națională.



Ce a remarcat Ilie Dumitrescu în PAOK - FCSB: ”E peste tot”



La fel ca Gabi Balint, Ilie Dumitrescu a remarcat absența lui David Miculescu din primele 45 de minute. Totuși, fostul internațional român a evidențiat faptul că Florin Tănase a fost pe tot terenul în prima parte din PAOK - FCSB.



”Noi am început bine jocul. Am avut și posesie, am făcut pressing în treimea adversă, am recuperat. Au fost câteva situații. Unu-contra-unu, Bîrligea iese în unghi. Greșim puțin la modul cum interpretăm faza defensivă.



Ne-au surprins la un atac pozițional cu schimb de locuri între Radunovic și Tănase. Pe urma a fost situația bună, doi-contra-unu cu portarul, nu am reușit să blocăm. Eu cred că putem să renunțăm la un închizător, în condițiile astea, și să jucăm cu unul singur.



Să jucăm cu cineva ofensiv, Băluță, Miculescu. Foarte puțin Miculescu. Tănase e peste tot. Per total, am văzut o repriză bună care ne dă speranțe”, a spus Ilie Dumitrescu la televiziunea DigiSport.



Echipele de start în PAOK - FCSB



PAOK: Kotarski - Jonny, Kedziora, Michailidis, Baba Rahman - Schwab, Meite - Pelkas, Konstantelias, Taison - Samatta

Rezerve: Balomenos, Tsiftsis - Camara, Chalov, Zivkovic, Colley, Sastre, Thymianis, Ozdoev, Shoretire, Brandon, Despodov

Antrenor: Răzvan Lucescu



FCSB: Târnovanu - Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Șut, Chiricheș - Miculescu, Cisotti, Fl. Tănase - Bîrligea

Rezerve: Zima, Pantea, Dawa, Musi, Gheorghiță, Alhassan, Băluță, Ștefănescu

Antrenor: Elias Charalambous