FCSB va înfrunta Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie Belgrad (deplasare), Young Boys (acasă), FC Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare).

Florin Gardoș, la Play On Sport: "FCSB nu trebuie să piardă cu Young Boys și Go Ahead Eagles"

Florin Gardoș (36 de ani), dublu campion al României cu FCSB și unul dintre protagoniștii sezonului 2012/2013, când formația roș-albastră a ajuns până în optimile de finală din Europa League, a comentat la Play On Sport tragerea la sorți.



Fostul stoper de la Southampton crede că FCSB este obligată să obțină puncte din duelurile cu Young Boys și Go Ahead Eagles, echipele cele mai accesibile din lista de opt, în opinia sa.



"În mod normal, mă gândesc la Go Ahead Eagles și la Young Boys. Aici, cel puțin, nu ar trebui să pierdem cu astea două. În rest, sunt echipe foarte bune. Chiar și Basel, care a suferit în anii trecuți, dar în sezonul trecut a câștigat titlul în Elveția.



Vor fi genul de meciuri ca duelurile cu PAOK din sezonul trecut", a spus Florin Gardoș, la Play On Sport, emisiune transmisă de VOYO.

Sârbii vor ca duelul Steaua Roșie Belgrad - FCSB să fie programat cât mai devreme



Programul meciurilor nu a fost stabilit încă de UEFA, însă presa din Serbia speră ca duelul dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB să fie programat cât mai repede, preferabil în chiar prima rundă. Motivul? Forma slabă a campioanei României, în special în campionat.



"FCSB ar putea fi una dintre cele mai ușoare adversare din Europa League, având în vedere că lotul lor este evaluat la doar 48 de milioane de euro, iar în actualul sezon au doar 5 puncte în primele 7 etape din campionat.

Având în vedere forma slabă a gigantului din România, ar fi foarte bine ca duelul de pe Marakana să vină cât mai rapid posibil", scriu sârbii de la Blic.

Pe lângă FCSB, Steaua Roșie Belgrad se va mai duela cu Braga (deplasare), Celta Vigo (acasă), FC Porto (deplasare), Celtic (acasă), Malmo (deplasare), Lille (acasă) și Sturm Graz (deplasare).

