Campioana României ocupă locul 31 în clasamentul Europa League, cu doar trei puncte strânse în patru meciuri.

FCSB, ultima în Europa League din punct de vedere al posesiei

Conform datelor oferite de UEFA, în Europa League, FCSB este ultima echipă din faza principală a competiției atunci când vine vorba despre posesie.

În cele patru meciuri disputate până în momentul de față, FCSB are o medie a posesiei de 41.5%. La capătul opus al acestui clasament se află Olympique Lyon, cu o medie de 61.5%, urmată de Aston Villa (59.3%) și Porto (58%).

Există și un capitol la care FCSB excelează, iar meritul le aparține celor doi portari, Ștefan Târnovanu și Lukas Zima. FCSB este echipa cu cele mai multe intervenții salvatoare ale portarilor, 24 la număr, la egalitate cu Go Ahead Eagles.

Ștefan Târnovanu a fost portarul titular al campioanei României în Europa, dar goalkeeper-ul a gafat grav la ultimul meci, cu FC Basel, scor 1-3, și a fost eliminat. Concret, Târnovanu a fost eliminat după un henț comis în afara careului, iar Zima a trecut în poartă, unde a avut o evoluție bună, chiar dacă a încasat trei goluri din partea elvețienilor.

Rezultatele lui FCSB în acest sezon din Europa League

Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

FCSB – Young Boys 0-2

FCSB – Bologna 1-2

FC Basel – FCSB 3-1

Ce meciuri urmează pentru FCSB în Europa League