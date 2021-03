Hagi poate prinde transferul vietii! "Este un jucator excelent! L-ar putea urma pe Gerrard acolo!" Ianis, laudat dupa ce a devenit campion cu Rangers

Ianis Hagi a devenit campion al Scotiei cu Rangers in acest sezon.

Fostul fotbalist Rivaldo a vorbit despre sezonul exceptional pe care il parcurge romanul in echipa lui Steven Gerrard. Brazilianul considera ca Ianis Hagi are in fata un viitor stralucit, avand sansa de a-l urma pe antrenorul sau la clubul mare la care acesta ar putea face pasul in perioada urmatoare.

"Ianis Hagi este un jucator excelent pe care il urmaresc de cand era la Viitorul, alaturi de Rivaldinho. Acum a inceput sa-l impresioneze pe antrenorul lui, Steven Gerrard. Nu cred ca a fost vreodata vorba sa nu aiba incredere in Gerrard, ci invers.

Acum in sfarsit are increderea antrenorului, ceea ce este foarte important pentru ca un jucator sa inceapa sa joace titular mai mult. Daca devine un pion esential al echipei ii va creste increderea, iar asta ii va permite sa-si etaleze cel mai bun joc pe teren.

Imi este clar ca Gerrard va deveni manager Liverpool intr-o zi, sunt aproape sigur de asta. Cine stie, poate ca Ianis Hagi ar putea profita de increderea pe care o are din partea lui si il va urma la un club mai mare atunci cand Gerrard va face schimbarea. Amandoi sunt intr-o faza intermediara de dezvoltare in carierele lor si au ocazia sa creasca si sa ajunga la un club mai mare, precum Liverpool.

Vreau sa ii felicit pe Gerrard si Hagi, dar si tot clubul Rangers pentru realizarea de a intrerupe dominatia lui Celtic din ultimii noua ani", a declarat Rivaldo, potrivit Betfair.