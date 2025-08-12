Louis Munteanu ratează returul Braga - CFR Cluj din Europa League

CFR Cluj a plecat marți seară spre Portugalia pentru returul cu Braga. Louis Munteanu, cel mai important om din atacul ardelenilor, nu a făcut deplasarea.



Din informațiile PRO TV, Munteanu a acuzat o problemă medicală, iar Dan Petrescu a decis să îl lase acasă pe golgheterul din sezonul trecut.



În centrul atacului, la CFR Cluj ar putea apărea din primul minut Virgiliu Postolachi (25 de ani), cel care a fost titular pe această poziție și în startul sezonului, când Louis Munteanu nu făcea parte din lot. CFR Cluj are și varianta Marko Gjorgjievski (25 de ani), nord-macedoneanul transferat în această vară, folosit cu precădere în campionat.

CFR Cluj a pierdut prima manșă contra celor de la Braga, scor 1-2. În cazul în care va fi eliminată, formația din Gruia va coborî în play-off-ul Conference League, unde va da peste pierzătoarea din dubla Hacken (Suedia) - Brann (Norvegia). În tur, suedezii au pierdut acasă, scor 0-2.

Dacă reușește surpriza și trece de Braga, CFR Cluj ajunge în play-off-ul Europa League, unde adversară va fi învingătoarea din duelul FC Noah (Armenia) - Lincoln Red Imps (Gibraltar). În tur, scorul a fost egal, 1-1.

